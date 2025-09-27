Chivas del Guadalajara vs Puebla fue suspendido por fuerte lluvia; Liga MX reprograma el partido

Puebla, Puebla.- Las condiciones climatológicas impidieron que la jornada 11 del Apertura 2025 se realizara con normalidad, pues el encuentro entre las Chivas del Guadalajara y el Puebla se tuvo que retrasar un par de horas, antes de determinar que no se encontraba en condiciones óptimas para celebrarse y fue reprogramado, luego de las torrenciales lluvias que azotaron las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc.

El partido fue programado para iniciar a las 21:00 horas (horario CDMX), pero menos de tres horas antes de sonar el silbatazo inicial, comenzó a caer un fuerte diluvio, inundando la cancha; a menos de una hora para el inicio del partido y aún bajo una copiosa lluvia, una fuerte tormenta eléctrica se hizo presente, acrecentando la duda sobre si se podría jugar el partido. Aunque a falta de media hora, la intensidad del diluvio disminuyó, la cancha se encontraba inundada.

La unidad de Protección Civil Municipal decidió retrasar el inicio del partido, para dar oportunidad a que la tormenta se alejara y las calles aledañas al recinto fueran desfogadas, mientras en el interior, las cuadrillas de mantenimiento trabajaban de manera ardua para desfogar el agua que se encontraba en la cancha, la cual no cuenta con un sistema de drenaje pluvial lo suficientemente grande para drenar el césped.

La cancha del Estadio Cuauhtémoc uD83DuDE05



Omar Villarreal pone a prueba la cancha del Puebla vs Chivas...#ViernesBotanero pic.twitter.com/xLICwhy8ar — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 27, 2025

Luego de más de tres horas de retraso para el arranque del partido, la Liga MX emitió un comunicado, en el cual se establecía que la cancha del Estadio Cuauhtémoc no se encontraba en condiciones para albergar un encuentro de manera segura; es por eso que el partido se reprogramó para la tarde del sábado, 27 de septiembre, a las 17:00 horas (horario CDMX).

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @ClubPueblaMX y @Chivas: pic.twitter.com/Fu2OjdYViL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 27, 2025

Exárbitro levanta la voz para que se suspenda el Chivas vs. Puebla

Luego de que el cuerpo arbitral designado para el compromiso entre la Franja y el 'Rebaño Sagrado' revisara en varias ocasiones la condición de la cancha para poder comenzar el partido, el analista y exárbitro profesional, Fernando Guerrero, se manifestó en redes sociales para que no se iniciara el duelo, pues según relató el 'Cantante', la principal regla es que la cancha pueda garantizar el bienestar de los jugadores, cosa que no cumplía el Estadio Cuauhtémoc.

La cancha del @ClubPueblaMX vs @Chivas está anegada para jugar y el principio principal de la regla de juego es "cuidar la integridad física de los jugadores".

De donde sacan los árbitros que botando el balón se puede jugar??

Eso que tiene que ver con la integridad del jugador. pic.twitter.com/H8scYIQlKm — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) September 27, 2025

