Detroit Tigers vencen a los Red Sox y aseguran su puesto en la postemporada 2025 de MLB

Boston, Estados Unidos.- Luego de una mala racha en las últimas semanas, que puso en riesgo su clasificación para la postemporada 2025 de MLB, luego de haber liderado gran parte de la temporada su división, los Detroit Tigers aseguraron su estadía por al menos la Serie de Comodín, al vencer a los Boston Red Sox, los cuales consiguieron su clasificación en el juego del 27 de septiembre, con un 'walk off' en el Fenway Park.

Los Tigers habían tenido un desplome desde que comenzó el último mes de temporada regular, llegando a caer hasta la tercera posición, luego de haber liderado la División Central de la Liga Americana; hasta antes de la victoria de hoy, Detroit acumulaba ocho derrotas consecutivas, por lo cual se pensaba que quedarían fuera de la postemporada en caso de continuar con la mala racha contra los Red Sox.

El ganador del encuentro fue el relevista zurdo Tyler Holton, el cual retiró una entrada y un tercio sin permitir carrera ni imparable, ponchando a dos rivales; a pesar de que el abridor, Keider Montero, solo permitió una carrera en las cuatro entradas lanzadas, AJ Hinch, manager de los Tigers, optó por retirarlo del encuentro para salvar la ventaja mínima que tenían, pues con una derrota quedaban eliminados de los playoffs.

Keider Montero, Nasty 86mph Slider...and Sword. ?? pic.twitter.com/Hjp7RIRYrm — Rob Friedman (@PitchingNinja) September 27, 2025

La ofensiva de los Red Sox se adelantó en el marcador apenas en la segunda entrada; Ceddanne Rafaela abrió la tanda con un sencillo que se quedó dentro del cuadro y avanzó hasta la tercera con un sencillo de Carlos Narváez y un elevado al jardín derecho de Nate Eaton. El encargado de impulsar la primera y única carrera para Boston fue el segunda base, Nick Sogard, con un rodado que se fue hacia el jardín central.

Sogie gets things going! pic.twitter.com/JoMG4h47sj — Red Sox (@RedSox) September 27, 2025

La respuesta de Detroit llegó en la apertura del quinto episodio, con sus dos anotaciones que le valieron para quedarse con la victoria; Dillon Dingler y Javier Báez ligaron imparables, además de Parker Meadows, que llenó las bases con un pasaporte negociado. Jahmai Jones se convirtió en el héroe para los Tigers, pues impulsó las carreras con una línea al jardín izquierdo.

Jahmai Jones DELIVERS pic.twitter.com/5OlwmQP9dC — Detroit Tigers (@tigers) September 27, 2025

Los Detroit Tigers pudieran asegurar el liderato de la División Central si los Cleveland Guardians pierden su encuentro de hoy; en caso de ganarlo, ambos equipos llegarán empatados al último día de juego en la temporada regular.

Fuente: Tribuna del Yaqui