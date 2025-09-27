El Este de la Americana se definirá en el último día: Yankees y Blue Jays pelean el banderín

New York, Estados Unidos.- Un auténtico cierre de locura es el que tendrá el Este de la Americana, pues será este domingo 28 de septiembre, en el último día de la fase regular de la MLB, cuando se conozca si Yankees o Blue Jays será el campeón de esa división.

Tanto los de New York como los de Toronto llegan al último compromiso del Big Show con marcas similares de 93 victorias y 68 descalabros. Sin embargo, los de Canadá tienen la ventaja en los desempates sobre los conocidos como 'Bombarderos del Bronx'.

Ambos cumplen

Las dos novenas no tropezaron en el penúltimo día de actividad, después de que los de la Gran Manzana vencieron 6-1 a Baltimore Orioles con una explosiva ofensiva en la que Aaron Judge conectó su cuadrangular 53 de la campaña, en lo que fue una gran campaña individual.

Mientras que ese mismo día, Toronto Blue Jays también consumó una victoria en casa 5-1 sobre los Tampa Bay Rays, con lo que dejaron la definición dramática por el campeonato de la División Este de la Liga Americana en las Grandes Ligas.

México presente

Inclusive en este duelo entre Blue Jays y Rays, México fue quien se robó los reflectores, ya que por los conocidos como Azulejos, Alejandro Kirk conectó salvaje jonrón por todo el jardín izquierdo. Su metrallazo fue en el séptimo ante el inicialista Mike Cleavinger y llegó a 13 cuadrangulares en el año.

Mientras que en ese mismo duelo, por día consecutivo, Jonathan Aranda pegó otro bombazo para llegar a 14 en el año y firmar uno de sus mejores años de la edición, de manera individual, pues en lo colectivo, Tampa Bay se quedó corto al no pasar a la siguiente ronda.

Combinaciones

A Toronto le basta una victoria este domingo ante Tampa Bay para coronarse, mientras que Yankees tiene que superar a Orioles y esperar que Blue Jays caiga, para así saltar a la cima y ganar la división, que todo el año fue de las más peleadas.

