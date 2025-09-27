El León se queda sin entrenador para el Apertura 2025; Eduardo Berizzo presentó su renuncia

León, Guanajuato.- A pesar de no estar posicionado en los últimos lugares del Apertura 2025, luego de las 11 jornadas disputadas, la directiva del León emitió un comunicado que el entrenador argentino, Eduardo Berizzo, presentó su renuncia y dejará al plantel con validez inmediata, luego de los resultados adversos en los partidos más recientes para el conjunto guanajuatense.

Los 'Panzas Verdes' se enfrentaron a los Bravos de Juárez durante la jornada 11 del actual torneo, lo que pintaba para ser un partido complicado por la igualdad de condiciones, pues ambos equipos se encontraban en la parte media de la tabla; el club de la frontera se mostró con amplia superioridad, lo cual se vio reflejado en el marcador, pues con anotaciones de Óscar Estupiñán y José Luis Rodríguez, pudieron imponerse ante el León.

Dicho resultado fue el detonante para la salida de Berizzo del club, pues durante la tarde del 27 de septiembre, emitieron un comunicado en las redes sociales del club, en el cual se anunció que el entrenador presentó su renuncia y dejaría de formar parte del plantel de manera inmediata. "Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como director técnico del Club León concluye".

El comunicado oficial prosigue, aclarando que fue un acuerdo bilateral y que la organización agradece el profesionalismo y valores de Berizzo en su etapa como entrenador del León. "Esta decisión, muy dolorosa para nosotros, honra la trayectoria personal y profesional de Eduardo: un hombre íntegro y lleno de valores deportivos, que siempre puso por delante las necesidades del grupo, del equipo y de los jugadores".

Eduardo Berizzo llegó al club desde la jornada 7 del Apertura 2024, en agosto del año pasado; desde entonces, estuvo al frente del grupo en 44 partidos oficiales, en los que consiguió 15 triunfos, 11 empates y 18 partidos perdidos, además de haber logrado un total de 59 goles, contrarrestado por los 68 que recibieron.

Deja al León en la posición 11 del Apertura 2025, al haber conseguido 12 unidades, derivadas de tres victorias y tres empates, además de cinco derrotas; el último triunfo del club fue durante la jornada 7.

Fuente: Tribuna del Yaqui