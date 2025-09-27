Europa muy cerca de quedarse con la gloria de la Ryder Cup: EU va por la hazaña

New York, Estados Unidos.- El equipo de Europa va en serio por el campeonato de la Ryder Cup, pues este domingo 28 de septiembre solo necesita ganar tres de los 12 choques individuales para llevarse a casa el torneo más importante de golf.

A falta de todavía un día para culminar las acciones, el conjunto del 'Viejo Continente' entró a los libros de récords de la Ryder Cup, al registrar la mayor ventaja en el formato de la actualidad: Europa 11 1/2, Estados Unidos (EU) 4 1/2, el mayor déficit con este formato desde 1979, por lo que parece una tarea más que imposible para que los de 'Las Barras y las Estrellas' se coronen.

Por la hazaña

El equipo de golf de Estados Unidos necesitará un domingo perfecto para evitar su primera derrota en casa en la Ryder Cup desde 2014. El capitán Keegan Bradley enviará a Cameron Young como el inicialista para los duelos individuales, con la esperanza de que el de la Gran Manzana pueda comenzar una remontada histórica contra un equipo europeo que está funcionando a toda máquina en esta edición.

Cabe destacar que los también conocidos como resto del mundo necesitan ganar tres duelos para ese preciado trofeo de oro al otro lado del Atlántico. Dentro de la tabla, Donald ha recurrido a Justin Rose, de 45 años, para abrir el marcador contra Cameron Young, seguido por Tommy Fleetwood, que puede convertirse en el primer no nacido en Estados Unidos en conseguir un récord de 5-0 como visitante.

"Obviamente tenemos una gran ventaja. Así que tenemos que pensar en eso, y creemos que Estados Unidos saldrá bastante fuerte. Intentamos igualarlos con cierta fuerza", dijo el capitán europeo Luke Donald, a tan solo horas de poder conquistar el oro más importante de dicho deporte.

"Las cosas se pusieron más difíciles ahí fuera, y eso los motivó aún más. Pudieron superar esos momentos difíciles. Eso es lo que más me enorgullece como capitán: su capacidad para aguantar los golpes y volver con más fuerza", declaró el capitán.

Rory McIlroy silenced a heckler with an expletive before hitting a superb approach to clinch victory for him and Tommy Fleetwood in their foursomes match. #RyderCup #McIlroy pic.twitter.com/oZphxaDFJn — BPI News (@BPINewsOrg) September 27, 2025

La principal atracción del evento para este cierre de la Ryder Cup será Rory McIlroy contra Scottie Scheffler, los dos mejores jugadores del golf, que suman entre ellos tres majors y 10 victorias en lo que va de este año.

