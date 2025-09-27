Jonathan Aranda se vuela la barda pero no evita la caída de los Rays ante los Blue Jays

Toronto, Canadá.- Los Tampa Bay Rays cayeron ante los Toronto Blue Jays con marcador de cinco carreras por una, a pesar de que el infielder mexicano, Jonathan Aranda, conectó un cuadrangular por segundo día consecutivo, luego de su regreso tras dos meses fuera de los diamantes, a raíz de una fractura en su mano izquierda, luego de una desafortunada colisión contra Giancarlo Stanton de los New York Yankees.

El ganador del encuentro fue Trey Yesavage, pues en apenas su tercera apertura de su carrera en MLB, se lució desde la loma de lanzadores; el nacido en Pottstown, Pensilvania, retiró cinco entradas completas, luego de haber permitido cinco imparables y ninguna carrera, sumado a los cinco ponches y las dos bases por bola, logrando su primer triunfo en Grandes Ligas, luego de haber debutado el 15 de septiembre.

La ofensiva de los Blue Jays se adelantó en el marcador, apenas en el cierre del segundo episodio; Addison Barger abrió la tanda con un sencillo y fue seguido por Davis Schneider, el cual negoció una base por bola. El receptor mexicano, Alejandro Kirk, avanzó a los corredores con un elevado a los jardines y Ernie Clement fue el encargado de producir dos carreras, para luego terminar anotando con un sencillo de Andrés Giménez.

The bottom of the order starts us off! pic.twitter.com/6H2YoQi4q7 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 27, 2025

Los Blue Jays aumentaron la ventaja en la parte baja del quinto episodio; Ernie Clement conectó un sencillo para abrir el turno y se robó la segunda almohadilla. Un sencillo a banda contraria de Nathan Lukes permitió que se anotara la cuarta carrera para Toronto. Jonathan Aranda le quitó la blanqueada a los Rays en la apertura del sexto capítulo; el tijuanense cazó un sinker y depositó la esférica por detrás de la barda de la pradera central.

Jonathan Aranda gets the Rays on the board with a solo shot pic.twitter.com/qqTWzdIEU8 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 27, 2025

El juego tomó una temática mexicana en el cierre de la fatídica séptima entrada, pues el receptor mexicano, Alejandro Kirk, conectó su cuadrangular 13 del año, poniendo el marcador en cinco carreras por una.

Captain's ROCKET uD83DuDE80 pic.twitter.com/zL6KYlL1lh — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 27, 2025

Ya con sin clasificación pendientes para ambos equipos, sostendrán el último encuentro de temporada regular el domingo, 28 de septiembre, a las 13:07 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui