La sonorense Leticia Ochoa es la cuarta mejor del mundo en el campeonato de la India

India, Delhi.- Este sábado 27 de septiembre, Leticia Ochoa entró a los libros de historia del deporte sonorense, especialmente en el adaptado, pues se convirtió en la primera paratleta del estado que participa en seis campeonatos mundiales.

La cifra récord para la cajemense llegó en el Mundial de Para Atletismo New, la India Delhi 2025, donde, con más de tres décadas de trayectoria, representó a México de gran manera al terminar como la cuarta mejor de todo el planeta en la prueba de Lanzamiento de Disco F53.

El oro fue para la brasileña Elizabeth Gomes, quien se consolidó como la mejor de su disciplina; la ucraniana Zoia Ovsi se quedó con la plata, mientras que el podio lo cerró la rusa Elena Gorloba, ganándole a la experimentada cajemense, que también es la sonorense con más Juegos Paralímpicos, con un total de seis.

Entre las mejores

Con este resultado, 'Lety' demostró que se encuentra entre las mejores y la justa internacional de Los Ángeles apunta para ser la siguiente parada de la histórica paratleta sonorense, que llegaría a seis en su carrera, igualando la misma cantidad que tiene en campeonatos mundiales.

A principios de año, la sonorense Leticia Ochoa conquistó la medalla de bronce en el Grand Prix de Paratletismo, que se desarrolló en República Checa, lo que le dio la oportunidad de participar en sus sextos mundiales de deporte adaptado.

Con la participación de Ochoa Delgado, solamente queda la actividad de un sonorense; se trata del hermosillense Édgar Ulises Fuentes, quien es uno de los favoritos para subir al podio en el campeonato mundial de la India, en lanzamiento de jabalina.

Mundiales de Leticia Ochoa

Edición Lugar

Lyon 2013 4

Doha 2015 2

Londres 2017 4

Dubai 2019 5

París 2023 5

India 2025 4

