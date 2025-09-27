LAMP: Águilas de Mexicali tiene duro revés en su debut en la Baja Series 2025

Baja California, México.- Este fin de semana se puso en marcha la Baja Series, torneo de pretemporada, en donde diferentes equipos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) participan y para esta edición, los Águilas de Mexicali saltan como uno de los favoritos.

Pero para sorpresa de propios y extraños, los 'caballeros' no han tenido un gran arranque; primero empataron 3-3 ante los Charros de Jalisco, en el duelo que marcó el estreno del formado, que se realizó el viernes por la noche en la ciudad de La Paz.

Este juego tuvo un retraso por efectos de la lluvia, pero ambos clubes dejaron todo en el terreno de juego. Fueron los de Jalisco los primeros en anotar en la segunda entrada con un error de Mexicali. Luis Santos desapareció la bola por el jardín izquierdo con panorámico cuadrangular para volver todo a iguales en la tercera.

En el cuarto episodio, el experimentado Leo Heras conectó doble por todo el jardín central y Julián León con sencillo produjo la segunda para Mexicali. Pero con el score 2 carreras a 1 a favor de los Águilas, Charros se fue al frente en la quinta con par de anotaciones sobre los envíos de Agustín Herrera.



Fue la última oportunidad para los Cachanillas, cuando Roberto González y Antonio Castañeda se pusieron en circulación, para que Ren Tachioka, con sencillo a la pradera izquierda, hiciera la carrera del empate a 3 y todo terminara con ese resultado, en La Paz.

Mientras que este sábado, los Águilas de Mexicali cayeron en cerrado juego por marcador de 2 carreras a 1 ante Tomateros de Culiacán, complicando con esto la oportunidad de poder llevarse la corona de este importante torneo de preparación.

Los 'caballeros' anotaron desde la primera entrada, aprovechando los turnos de Norberto Obeso y Leo Heras, donde conectaron sencillos y, en error del antesalista guinda trajo la primera carrera del juego. Los Tomateros lograron empatar el juego en la cuarta con sencillo productor de Fernando Villegas, mientras Albert Lara hizo la segunda rayita en ese mismo episodio, para así definir el duelo.

