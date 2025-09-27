Las Águilas del América vuelan en el Clásico Capitalino, aplastan a los Pumas

Ciudad de México.- América demostró que es mucho mejor que Pumas y quedó demostrado en el Clásico Capitalino. Las Águilas fueron más que el Club Universidad, goleando 4-1 y además provocando el enojo de Efrían Juárez, que salió expulsado del encuentro.

El cero se rompió al minuto 34, cuando Jorge Ruvalcaba aprovechó un resbalón de Sebastián Cáceres para abrir el marcador y festejar ante la afición americanista, pero el gusto duró poco, ya que para la segunda mitad los azulcremas ajustaron y lograron igualar.

¡El Clásico Capitalino se pintó de Azulcrema! uD83DuDC99uD83DuDC9B pic.twitter.com/oavlZQU5wK — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2025

El primer gol de América fue cortesía de Álvaro Angulo (55'), que no pudo reaccionar ante un desvío de Keylor Navas con un autogol. Después, al minuto 59, José Zúñiga dio la vuelta al marcador con un cabezazo y así hizo vibrar a la afición. El ánimo de Pumas murió con este tanto.

Alejandro Zendejas, con un gol de ensueño, amplió la ventaja al 72, en lo que ya se anticipaba una verdadera fiesta americanista. Los felinos quisieron ajustar, se fueron al frente, pero dejaron espacios y Zendejas, desde los 11 pasos, hizo válida una falta para poner el 4-1. Con esto, no hubo más; América está lista para pelear por el campeonato, Pumas tendrá que conformarse con buscar el play-in y levantar rápidamente los ánimos.

Chivas vuelve a ganar

Por primera vez en el Apertura 2025, Chivas sumó dos victorias al hilo; a mitad de semana superó a Necaxa, y este sábado le pasó por encima al Puebla 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc. Con goles del 'Cotorro' González y Omar Govea, las Chivas se metieron en zona de repechaje y aspiran a entrar a la Liguilla.

Los dirigidos por Gabriel Milito fueron superiores desde los primeros minutos de juego, logrando ponerse en ventaja al minuto seis; González remató de tijera un centro de Richard Ledezma, dejando una maravillosa acción para el 1-0. Pero eso no fue todo, ya que al 12’, Chivas hizo el segundo con un disparo de larga distancia por parte de Omar Govea.

uD83CuDDEBuD83CuDDF7 ¡GANAAAAAARON LAS CHIVAS! uD83CuDDEBuD83CuDDF7



?? Llueva, truene o relampaguee… Contigo siempre, Rebaño uD83DuDC10



¡A LO QUE SIGUE! ¡VAMOS CON TODO! uD83DuDD1C pic.twitter.com/eRe3le9rsv — CHIVAS (@Chivas) September 28, 2025

El siguiente encuentro será ante Pumas en el Universitario, el próximo 5 de octubre, donde Milito buscará sellar el gran presente que vive su equipo, ante unos 'felinos' que llegarán dolidos tras ser goleados por el odiado rival.

Fuente: Tribuna.