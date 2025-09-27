Los Mets vencen a los Marlins y se mantienen en la lucha por el paso a la postemporada 2025

Miami, Estados Unidos.- Los New York Mets se jugarán la temporada regular a un solo día, pues llegan a la última jornada de la temporada 2025 con la clasificación pendiente; el conjunto neoyorquino venció a los Miami Marlins con marcador de cinco carreras por cero y le sacan medio juego de ventaja a los Cincinnati Reds, en la pelea por el último boleto del comodín por parte de la Liga Nacional.

El ganador del encuentro fue el abridor Clay Holmes, el cual lanzó una joya de pitcheo; el derecho trabajó por espacio de seis entradas completas, en las cuales solo permitió un imparable, además de tres bases por bola y dos ponches, mientras que la derrota fue para Eury Pérez, pues el dominicano permitió tres imparables, además de tres carreras limpias y 11 ponches en las cinco y un tercio de entradas trabajadas.

Pete Alonso se convirtió en el héroe para la novena neoyorquina, pues fue el encargado de las primeras anotaciones para los Mets; en la primera entrada, mientras Francisco Lindor se encontraba en la segunda almohadilla luego de negociar una base por bola, Alonso conectó su doble número 41 de la temporada, inaugurando la pizarra.

La segunda carrera para los Mets cayó en el cierre de la tercera entrada, cuando el 'Polar Bear' conectó un cuadrangular solitario, poniendo el marcador en dos por cero. La apertura de la sexta entrada trajo una rayita más para los visitantes; Alonso recibió una base por bola y avanzó a la segunda almohadilla con un balk, siendo enviado a la registradora con un doblete de Jeff McNeil.

Las carreras restantes cayeron en la última tanda ofensiva de New York; Francisco Álvarez comenzó la tanda con un imparable, seguido por un indiscutible de Tyrone Taylor; Francisco Lindor pudo impulsar una rayita con un sencillo al jardín central y la quinta anotación fue por un wild pitch mientras Juan Soto recibía un pasaporte.

Los New York Mets tendrán que permanecer pendientes de lo que hagan los Cincinnati Reds en su duelo contra los Milwaukee Brewers; en caso de que los Reds pierdan, los Mets habrán asegurado su puesto en la serie del comodín, pero en caso de que la novena de Cincinnati logre la victoria, todo se definirá en el último día de temporada regular.

Fuente: Tribuna del Yaqui