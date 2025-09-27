'Memo' Ochoa sufre su segunda derrota en Chipre; AEL Limassol cae ante el Akritas Chlorakas

Limmasol, Chipre.- Una segunda jornada de pesadilla vivió el arquero mexicano, Guillermo 'Memo' Ochoa, pues sufrió su segunda derrota en la Liga Profesional de Chipre, pues su equipo, el AEL Limassol, cayó ante el Akritas Chlorakas con marcador de dos goles por cero. A pesar de que el Limassol dominó gran parte del partido, no pudieron hacer anotaciones y obtuvieron su tercera derrota en los últimos cinco partidos.

El AEL Limassol marcha en la décima posición de la Primera División de Chipre, pues en la actual temporada solo han podido ganar un partido, por un empate y las tres derrotas antes mencionadas; la escuadra de Memo Ochoa venía de sufrir una goleada en la jornada anterior, cuando cayeron ante el Omonia FC, con marcador de cinco goles por cero en calidad de visitantes.

Ahora, en el primer partido de local para Ochoa Magaña, intentaba obtener sus primeros puntos en su incursión por dicho país; el AEL Limassol tuvo una primera mitad en la que fue superior ante sus rivales, teniendo más posesión del balón, aunque les faltó claridad en los últimos tramos finales, donde la defensa del Chlorakas mostró la mejor versión del equipo, anulando cualquier oportunidad de gol para los locales.

Los papeles se revirtieron al iniciar el segundo tiempo, pues el Akritas ajustó sus piezas y comenzó a generar oportunidades claras de gol; la pizarra recibió su primer gol en el minuto 66, cuando Andreas Athanasiou recibió el balón dentro del área, en un contragolpe que dejó en déficit numérico al Limassol, pues se enfrentaban cuatro ofensivos contra dos defensas, anotando el primer gol para los visitantes.

La segunda anotación cayó a los 10 minutos después; de nueva cuenta, Andreas Athanasiou recibió el balón en última instancia. El delantero se encontraba en la lateral derecha, pero comenzó a conducir el balón y logró quitarse seis defensas del AEL, quedando mano a mano contra Ochoa y lo venció con un tiro raso.

El conjunto del AEL Limassol volverá a las canchas el miércoles 1 de octubre, cuando se enfrenten al Ethnikos Latsion FC, partido de la Copa Chipre, programado para arrancar a las 08:00 horas (horario CDMX).

