Michael Busch se luce con el madero en la victoria de los Cubs sobre los Cardinals

Chicago, Estados Unidos.- Ya con su puesto asegurado para la postemporada 2025, los Chicago Cubs vencieron a los St. Louis Cardinals con marcador de siete carreras por tres, logrando amarrar la serie que pondrá fin a la temporada regular de MLB; el primera base de los locales, Michael Busch, se lució con el madero, pues conectó dos cuadrangulares y produjo cuatro carreras, siendo el mayor aportador al marcador.

Jameson Taillon llegó a las 11 victorias en la actual campaña con su destacada actuación, pues el abridor derecho lanzó seis entradas completas, en las cuales le conectaron tres imparables, entre ellos un cuadrangular que se convirtió en la única carrera que permitió, acompañado de los ocho ponches recetados y las dos bases por bola que otorgó, mientras que Michael McGreevy cargó con la derrota, pues admitió tres carreras en las cuatro y dos tercios entradas trabajadas.

El primera base de los 'Cachorros' no esperó nada para adelantar a su novena en el marcador, pues bastó el primer lanzamiento del abridor visitante para conectar su primer cuadrangular de la jornada. Hasta la apertura de la cuarta entrada, vino la respuesta por parte de los Cardinals, pues lograron empatar la pizarra con un cuadrangular solitario de Nolan Arenado.

LEAD-OFF HOMER FOR HIS 33RD pic.twitter.com/kRlPg2kSmR — Chicago Cubs (@Cubs) September 27, 2025

Michael Busch volvió a darle la ventaja a los Cubs, pues en el cierre del quinto rollo y mientras Dansby Swanson se encontraba en circulación, el primera base de Chicago conectó su segundo vuelacercas del día. Seiya Suzuki aportó con una rayita más, al volarse la barda en el cierre del sexto capítulo, aunque la diferencia se volvió a acortar, pues Jordan Walker conectó un jonrón de dos carreras, dejando el marcador en cuatro carreras por tres.

En el cierre del séptimo episodio, Matt Shaw abrió la tanda con una base por bola recibida y alcanzó el pentágono con un triple de Michael Busch, alcanzando las cuatro producidas de la jornada. La carrera restante para los Cubs fue con un cuadrangular solitario de Pete Crow-Armstrong en la parte baja del octavo episodio, con el cual llegó a 31 batazos de larga distancia en la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui