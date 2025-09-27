Selección Mexicana vs Brasil; dónde ver EN VIVO el arranque de la Copa del Mundo sub20 en Chile

Santiago de Chile, Chile.- La Selección Mexicana sub20 arrancará su camino a la gloria en la Copa del Mundo Chile 2025, pues llegan con grandes expectativas, aunque, según indican los expertos, el conjunto 'Tricolor' tuvo mala suerte, ya que en el sorteo quedó ubicado en el llamado grupo de la muerte y compartirá la primera fase con las Selecciones de España y Brasil, además de cerrar la etapa contra Marruecos.

La Copa del Mundo sub-20 de 2025 será organizada por la FIFA en un total de cuatro ciudades de Chile; el torneo comenzó el sábado 27 de septiembre y finalizará el 19 de octubre, siendo la segunda justa mundialista organizada en dicho país, al unirse al Mundial de 1987. La copa cuenta con 24 participantes y la constituirán un total de 54 partidos, incluyendo la gran final. México no solo estará representado por la Selección, pues las únicas árbitras que participarán en el Mundial son mexicanas grupo que es encabezado por Katia Itzel García.

La Selección Mexicana de la especialidad llega con una mezcla de juventud y experiencia entre sus elementos, pues fueron convocados jugadores que cuentan con un par de torneos de experiencia en la Liga MX, como lo son Elías Montiel del Pachuca o el mismo Gilberto Mora, el cual ya asistió a la Copa Oro con la selección mayor, participando en varios encuentros como parte del cuadro titular.

La mejor actuación para una Selección Mexicana sub20 data de hace 48 años, pues durante la Copa Mundial de Túnez 1977, el conjunto azteca logró un subcampeonato, además del Mundial Colombia 2011, cuando lograron finalizar el certamen en el tercer lugar.

Dónde ver el Selección Mexicana vs. Brasil del Mundial sub-20

Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile, Chile

Fecha: Domingo, 28 de septiembre

Horario: 16:50 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

Apenas a media semana, se informó que un club de Europa enviaría visores a que sigan de cerca a Gilberto Mora, jugador que milita con los Xolos de Tijuana en el balompié mexicano; el delantero de 16 años también fue buscado por el Real Madrid hace un par de meses, aunque ahora está en la mira del Manchester United, el cual pretende llevarlo a la Premier League.

