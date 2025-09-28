Alejandro Kirk se viste de héroe; Blue Jays vencen a los Rays y ganan el titulo divisional

Toronto, Canadá.- El receptor mexicano, Alejandro Kirk, tuvo uno de los mejores juegos de su carrera en MLB y se vistió de héroe en la victoria de los Toronto Blue Jays sobre los Tampa Bay Rays; el conjunto canadiense logró quedarse con la División Este de la Liga Americana con la victoria de hoy. El tijuanense conectó dos cuadrangulares y produjo seis de las 13 carreras que anotaron los Blue Jays.

Como aún se estaban jugando la primera posición de la división, los Blue Jays enviaron a su mejor abridor de la temporada a la loma, pero al obtener la ventaja en las primeras entradas del juego, Kevin Gausman solo lanzó en tres capítulos, quedando la victoria para Mason Fluharty.

Jonathan Aranda siguió destacando con el madero y, aunque no pudo conectar cuadrangular, produjo carreras por tercer día consecutivo, pues con un sencillo al jardín central, envió a la registradora a Richie Palacios. La ventaja se les esfumó de manera rápida a los Rays, pues en el cierre de la primera entrada, Alejandro Kirk conectó su primer grand slam de su carrera, invirtiendo el marcador, además de una carrera impulsada para Vladimir Guerrero Jr.

CAPTAIN KIRK.



FIRST CAREER SLAM.



NO BETTER TIME. pic.twitter.com/MR6zUxQPrf — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 28, 2025

Aranda volvió a recortar la diferencia en la pizarra en la tercera entrada, ya que con las bases llenas, conectó un sencillo al jardín derecho, permitiendo que Bob Seymour y Palacios llegaran a tierra prometida, seguido por una producida más para Jake Magnum, cerrando la pizarra a cinco carreras por cuatro a favor de Toronto.

¡ARANDA RESPONDE!



Jonathan Aranda con imparable productor de un par de carreras la tarde este domingo con los Rays de Tampa Bay#torosorgullotijuanense???? pic.twitter.com/8Q8Ffurd0O — Toros De Tijuana uD83DuDC03? (@TorosDeTijuana) September 28, 2025

La sexta carrera para los Blue Jays tuvo cabida en el cuarto inning, pues Ernie Clement abrió la tanda con imparable y avanzó hasta la tercera con un toque de sacrificio y un imparable de George Springer, logrando anotar con un elevado a los jardines de Andrés Giménez. El segundo vuelacercas del juego para 'Capitán' Kirk llegó en la quinta entrada, impulsando a Anthony Santander, que se encontraba en circulación.

KIRK DOES IT AGAIN! pic.twitter.com/RjZdj8rJKy — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 28, 2025

Las carreras restantes para los locales llegaron en el cierre del séptimo capítulo; Daulton Varsho se encontraba en la primera almohadilla cuando Addison Barger conectó su cuadrangular 21 de la temporada. Ernie Walks siguió con la tanda al negociar un pasaporte y terminó anotando con un triple de Myles Straw y las últimas dos anotaciones fueron por un vuelacercas de George Springer.

Fuente: Tribuna del Yaqui