Barcelona vence a la Real Sociedad y toma el liderato de LaLiga superando al Real Madrid

Barcelona, España.- Un nuevo líder se estableció en LaLiga luego de las seis jornadas disputadas; el Barcelona mantuvo su paso invicto al lograr completar la remontada y quedarse con la victoria ante la Real Sociedad, pasando en la primera posición al Real Madrid, el cual viene de haber perdido por goleada el 'Clásico Madrileño' ante el Atlético de Madrid. El conjunto culé pudo disponer de Lamine Yamal, luego de un par de semanas de ausencia por una molestia muscular.

A inicios de semana, se supo que el Barcelona tenía intenciones de regresar al Camp Nou de manera provisional para disputar la sexta jornada de la liga española; Elena Fort, vicepresidenta del club, anunció que habían entregado todos los documentos para que la Municipalidad otorgara los permisos y poder celebrar el partido de regreso a su campo, el cual se encuentra en remodelación, motivo por el cual fue denegado dicho permiso.

Es por eso que se tuvo que recurrir al Estadio Olímpico de Montjuic, que ha sido la casa provisional para el conjunto culé; de manera sorpresiva, la Real Sociedad se adelantó en el marcador al minuto 31. Álvaro Odriozola marcó el primer gol del partido. Ander Barrenetxea lanzó un centro, el cual venció al portero rival y remató Odriozola con el arco vacío.

ALVARO ODRIOZOLA FORMER REAL MADRID PLAYER OPENS TGE SCORE VS BARCELONA!!!!!!!



pic.twitter.com/PITo7Cwl09 — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) September 28, 2025

Al tener un déficit en el marcador, el Barcelona se lanzó al ataque para conseguir empatar el partido antes de concluir la primera mitad y lo conseguirían con un tiro de esquina; Marcus Rashford cobró la jugada a balón parado y lanzó un fuerte centro al área chica, el cual fue rematado de manera certera por Jules Koundé, logrando igualar los cartones.

GOLAZO DE JULES KOUNDE!!!!!



ASISTENCIA DE RASHFORDpic.twitter.com/xIti7VyBEX — Chris (@ChristopherrFCB) September 28, 2025

Apenas arrancar la segunda parte, el entrenador del Barcelona comenzó a realizar cambios; entre ellos, entró a la cancha Lamine Yamal y solo un minuto después, fue el creador de la jugada que terminó por darle el triunfo al equipo 'Blaugrana'; el delantero de 18 años metió un desborde y, llegando a la línea final, lanzó un centro que fue rematado por Robert Lewandowski, con la segunda y última anotación para el Barça.

uD83DuDEA8uD83CuDDEAuD83CuDDF8 | GOAL: ROBERT LEWANDOWSKI SEALS THE COMEBACK FOR BARCELONA! LAMINE YAMAL WITH THE ASSIST!



Barcelona 2-1 Real Sociedad. pic.twitter.com/bauQFpxs9R — TheGoalsZone ? (@TheGoalsZone) September 28, 2025

El Barcelona se ubica en solitario en la primera posición de LaLiga, preservando su paso perfecto en el arranque de la temporada 2025-2026; la escuadra culé supera por un punto al Real Madrid.

Fuente: Tribuna del Yaqui