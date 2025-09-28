Clayton Kershaw cierra su última temporada con el triunfo de los Dodgers sobre los Mariners

Seattle, Estados Unidos.- Luego de 18 años en el mejor beisbol del mundo, llegó la última apertura para el futuro Salón de la Fama, Clayton Kershaw, el cual se quedó con la victoria de Los Angeles Dodgers sobre los Seattle Mariners; el equipo californiano cerró con triunfo una complicada temporada regular, marcada por varias rachas de derrotas y un roster plagado de lesiones, lo que le costó tener que disputar la serie de comodín en la postemporada.

El veterano lanzador trabajó por espacio de cinco entradas y un tercio, en las cuales permitió solo cuatro hits sin anotaciones, además de siete ponches y una base por bola; el nacido en Dallas, Texas, cerró su carrera con marca de 222 victorias por solo 93 derrotas, además de una efectividad de 2.53, en más de 2 mil 800 entradas lanzadas. Sus 11 elecciones para el All-Star y sus dos anillos de Serie Mundial le garantizan un lugar en Cooperstown.

Los Dodgers se hicieron presentes en el marcador en la apertura del segundo capítulo, con el tercer cuadrangular del año para Hyeseong Kim, impulsando a Michael Conforto, el cual había negociado una base por bola.

Tan solo una entrada después, los maderos para el conjunto californiano volvieron a tronar, ampliando su ventaja en el marcador; el astro japonés, Shohei Ohtani, abrió la tanda con un imparable hacia la pradera de la derecha y llegó a la caja registradora con un vuelacerca de Freddie Freeman, estableciendo el marcador en cuatro carreras por cero.

La quinta carrera para los Dodgers cayó en el séptimo episodio, con un cuadrangular solitario para Ohtani; 'Sho-Time' llegó a los 55 cuadrangulares en la temporada, quedando con un vuelacerca menos respecto al líder de la Liga Nacional, Kyle Schwarber. Shohei estableció una nueva marca personal, pues superó al 2024, cuando conectó 54 home runs.

La carrera restante para Los Ángeles fue en la apertura del octavo capítulo, pues Dalton Rushing comenzó el ataque con un batazo de dos estaciones y logró avanzar a la tercera base con un elevado de sacrificio de Teoscar Hernández. El encargado de producir la última carrera en la temporada para los Dodgers fue Andy Pages con un sencillo al jardín izquierdo.

Fuente: Tribuna del Yaqui