Comentaristas protagonizan pelea en vía pública luego del partido entre el América y Pumas

Ciudad de México.- Luego del partido de la jornada 11 del Apertura 2025 entre las Águilas del América y Pumas, se tuvo una discusión en la vía pública protagonizada por dos periodistas, los cuales tenían rencillas luego de una discusión a través de las redes sociales; Marco Cancino, narrador de TUDN, y Juan Guzmán, un analista arbitral, tuvieron una discusión a través de X y, por una confusión, se cruzaron saliendo del Estadio Ciudad de los Deportes.

Según informó el diario Record, la discusión se dio en las calles aledañas a la casa del equipo universitario, en la cual el ambiente subió de tono en pocos instantes y, de no ser por la intervención de los aficionados que se encontraban saliendo del recinto, pudo haber pasado de los gritos e insultos a los golpes, pues ambos comunicadores se encontraban muy molestos luego de la pelea verbal que sostuvieron.

El primer roce se tuvo a finales de agosto, cuando se enfrentó el Cruz Azul a los Diablos del Toluca; Guzmán realizó un análisis del desempeño de los silbantes en el partido, lo cual pareció no agradarle a Cancino, el cual no dudó en usar las redes sociales para criticar al experto arbitral. "Nunca nos dieron las tomas, se solicitaron y casualmente no las dieron. Qué lástima que te has convertido en vocero de la Comisión", respondió el periodista.

Juan Guzmán se limitó a responder que, si bien no concordaba con todas las críticas que las demás personas realizan, jamás recurriría a las redes sociales para desprestigiar el trabajo de sus compañeros del medio. "Caray, Marco, de ti esperaba más que esta clase de burradas. Los argumentos de preparatoriano los espero de otras personas, no de ti".

A mí muchas veces, y sobre todo últimamente, me ha causado molestia la desfachatez con la que haces comentarios irresponsables y con nula… https://t.co/QpMGGnhSMF — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) April 22, 2025

A raíz de eso, quedó una relación friccionada entre ambas partes, lo que terminó por detonar la discusión ya mencionada; según informaron, Marco Cancino confundió a Guzmán con su compañero de TUDN, Gibran Araige, por lo cual se acercó a saludarlo, pero al darse cuenta de que se trataba del analista, comenzó a reprocharle por lo dicho en ese análisis a través de su cuenta de X.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8



El comentarista Marco Cancino y el analista arbitral Juan Guzmán se hicieron de palabras al terminar el Clásico Capitalino entre América y Pumas. pic.twitter.com/zPhACRv3l9 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 28, 2025

Conforme los ánimos se fueron calentando, las personas que acompañaban a los dos periodistas y los aficionados que se percataron del percance comenzaron a separarlos, evitando que llegaran a los golpes, poniendo fin a la discusión.

Fuente: Tribuna del Yaqui