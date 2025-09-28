Gabriel Milito culpa a cancha del Estadio Cuauhtémoc por lesión de jugador de Chivas

Ciudad de México.- El partido entre las Chivas del Guadalajara y el Puebla tuvo que ser reprogramado luego de las torrenciales lluvias que azotaron las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc; a pesar de que el encuentro se jugó el sábado 27 de septiembre por la tarde, la cancha del recinto no estuvo en las mejores condiciones y el entrenador del conjunto tapatío, Gabriel Milito, culpó al terreno de juego por la lesión de uno de sus elementos titulares.

El partido se encontraba programado para celebrarse la noche del viernes, 26 de septiembre, pero tres horas antes de que llegara el silbatazo inicial, una fuerte tromba castigó a la casa del Puebla, retrasando el inicio hasta por dos horas; la fuerte lluvia, acompañada de una tormenta eléctrica, inundó la cancha del recinto y, a pesar del esfuerzo por parte de la cuadrilla de mantenimiento, la Liga MX optó por pasar el encuentro a la tarde del sábado por el mal estado del césped.

A pesar de que la lluvia continuó en gran parte del día, el partido se llevó a cabo conforme se reprogramó y las Chivas pudieron quedarse con la victoria, ligando dos triunfos en el Apertura 2025.

En la conferencia de prensa posterior al compromiso, se le cuestionó al mandamás del banquillo 'rojiblanco' sobre cómo fue el afrontar el partido con las condiciones tan complicadas en la cancha. "Hoy terminamos una seguidilla de cinco partidos muy intensos; a eso agrégale el estado del campo de juego, que, al ser tan pesado, por supuesto que el esfuerzo aumenta y aparece el exceso de carga en los jugadores".

Milito relató que, además de hacer cambios para refrescar a la plantilla luego del gran esfuerzo físico que representa jugar en dichas condiciones, una de las sustituciones se debió a una lesión de un jugador, el cual se torció el tobillo por el mal estado de la cancha. "Por eso tuvimos que hacer cambios porque, a excepción de la sustitución de Bryan González, que salió por una lesión producto tal vez del estado de campo, se torció el tobillo solo; necesitábamos refrescar al equipo".

Por último, el entrenador relató que tuvieron que cambiar su estilo de juego, ya que se venían manejando con posesiones largas y de mucho pase en media cancha, pero tuvieron que optar por un ataque más directo debido al estado del campo.

