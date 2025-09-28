Guardians se coronan en la Central de la Americana con histórica remontada

Cleveland, Estados Unidos.- Brayan Rocchio conectó un jonrón de tres anotaciones en la parte baja de la décima entrada y los Cleveland Guardians dejaron en el terreno de juego a los Texas Rangers, al derrotarlos por 9-8 para sellar una improbable coronación en la División Central de la Liga Americana.

El triunfo solo sirvió para ponerle la ‘fresa al pastel’, ya que minutos antes los Detroit Tigers habían sido derrotados por los Boston Red Sox para eliminarlos de la pelea por el título de su división.

Buscando una victoria que le diera decoro al final de su temporada, los Rangers tomaron una ventaja de 8-5 con un jonrón de tres carreras del bateador emergente Rowdy Téllez ante Zak Kent (1-0) en la parte alta de la décima entrada.

Tellez había dado ventaja a los Rangers

Pero en el fondo de ese capítulo y con George Valera como corredor automático en la segunda base, Bo Naylor conectó un doble productor para acercar a Cleveland a dos. Luego, Petey Halpin recibió una base por bolas antes de que Rocchio conectara una bola rápida de José Corniell (0-1) en cuenta de 1-2 contra el poste de foul del jardín derecho para darle a los Guardians la victoria.

Rocchio festeja el jonrón de la victoria

Los Guardians (88-74) se encontraban abajo por 5-4 a mediados de la octava entrada cuando se enteraron de que eran campeones divisionales, después de que Parker Meadows de Detroit falló con un elevado al jardinero izquierdo de Boston, Jarren Durán. Rocchio empató a 5 carreras cuando su elevado de sacrificio impulsó a Naylor en el octavo.

Si los dos equipos hubieran terminado empatados, Cleveland aún habría ganado la división según el desempate cara a cara después de ganar la serie de la temporada. Pero aún hay asuntos que resolver entre estas dos escuadras, ya que los Guardianes recibirán a los Tigers en el Juego 1 de su Serie de Comodines al mejor de tres, a partir del martes.

De esta manera, Cleveland selló un improbable título de la División Central de la Liga Americana, después de que el pasado 6 de julio se encontraban 15 juegos y medio detrás de Detroit, antes de comenzar el largo ascenso de regreso.

Fuente: Tribuna del Yaqui