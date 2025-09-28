Histórico; Isaac del Toro termina en la séptima posición en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

Kigali, Ruanda.- El ciclista mexicano, Isaac del Toro, sigue confirmando por qué se encuentra considerado dentro del ranking de los mejores ciclistas en el mundo, pues completó una participación histórica en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 en Ruanda, al haber terminado ambas competencias en la categoría Élite dentro del top 10, acompañando a los múltiples campeones del deporte a nivel mundial.

El ciclista mexicano terminó en la quinta posición la competencia de Élite Contrarreloj, estableciendo la mejor participación para un latinoamericano desde el 2002; el 'Torito' quedó solo por un segundo detrás de su coequipero del UAE Team Emirates, Tadej Pogacar, mientras que el esloveno, Remco Evenepoel, logró su tercer título consecutivo en la categoría, un hito que se había logrado por última ocasión desde hace más de una década.

Isaac afrontaba la competencia de Élite Ruta como uno de los favoritos por las condiciones del circuito, el cual constaba de más de 267 kilómetros de recorrido; con más de media competencia superada y con el temido Mont Kigali por llegar, del Toro decidió encabezar una fuga del pelotón, acompañado de Pogocar, dejando atrás a Evenepoel, el cual tuvo unos contratiempos por problemas mecánicos.

¡POGACAR MUESTRA SU DOMINIO! uD83DuDE31uD83DuDEB4???uD83DuDCA8



Isaac del Toro buscó mantenerse al ritmo del gigante del ciclismo pero a falta de 66 kilómetros rumbo a la meta, el ciclista de Eslovenia se separó para buscar la victoria en el Mundial de Ciclismo pic.twitter.com/PtZgkY0V16 — Claro Sports (@ClaroSports) September 28, 2025

Los dos ciclistas del equipo árabe protagonizaron una intensa fuga que les dio una amplia ventaja ante el resto del grupo, dejando apartado al español, Juan Ayuso; el margen de ventaja que ascendía a un minuto se esfumó a falta de 34 kilómetros para la meta, pues el pelotón aceleró su paso, dando alcance a Isaac, el cual optó por reintegrarse al grupo y recobrar fuerza para quedar lo mejor posicionado posible, mientras que Pogacar pudo fugarse y quedarse con la primera posición de la prueba.

¡LLEGA ISAAC DEL TORO! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDEE1??



El ciclista mexicano completa la prueba de élite varonil en el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2025 Kigali, Ruanda en la séptima posición a +6:47 del líder Pogacar y escribe historia para el ciclismo mexicano pic.twitter.com/SHP44RrxMh — Claro Sports (@ClaroSports) September 28, 2025

Isaac del Toro pudo establecer la mejor marca para un ciclista mexicano en el Campeonato Mundial de Ruta, superando lo realizado por Raúl Alcalá, el cual había finalizado en la posición 12 durante la justa mundialista de 1989. El magnífico resultado para el de Ensenada, Baja California, se suma a la excelente temporada que ha tenido, en la cual resaltan el triunfo en la Vuelta de Austria y haber portado la Maglia Rosa durante el Giro de Italia.

Fuente: Tribuna del Yaqui