Lanzadores de Yaquis de Obregón se combinan y completan sin hit ante Naranjeros en pretemporada

Phoenix, Estados Unidos.- Aunque apenas se está jugando la pretemporada, los peloteros de 'La Tribu' están demostrando que ya se encuentran listos para el arranque de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; cuatro lanzadores de los Yaquis de Obregón se combinaron para completar un juego sin hit ni carrera contra Naranjeros de Hermosillo mientras la novena cajemense participa en la Mexican Baseball Fiesta, como parte de su pretemporada.

'La Tribu' trabajó en el Estadio Yaquis por nueve días con los entrenamientos, antes de realizar el viaje a Arizona, Estados Unidos, para comenzar con sus juegos de preparación; a pesar de que su primer juego estaba programado para el jueves 25 de septiembre, las fuertes lluvias no permitieron que se pudiera jugar hasta la noche del sábado 27, perdiendo su primer encuentro de la historia ante el Tucson Baseball Team.

El infielder, Miguel Guzmán produjo sus primeras carreras con la franela de Yaquis en la tercera entrada, al impulsar a Néstor Ríos en jugada de selección; la segunda carrera del compromiso fue traída por un batazo al callejón del izquierdo-central, conectado por Antonis Macías, permitiendo que Kevin Villavicencio llegara al plato mientras que la tercer y última carrera de la pizarra fue cuando Fernando Villalobos se descolgó desde la antesala por un wild pitch.

Desde la loma, fueron cuatro elementos de la novena cajemense los que se combinaron para lograr el destacado hecho; Felipe González fue el encargado de abrir el partido, trabajando por espacio de tres entradas en blanco, seguido por tres lanzadores zurdos que completaron la proeza. El primer relevo llegó en la cuarta entrada con Samuel Zazueta, seguido por Manuel Chávez, los cuales trabajaron por espacio de un capítulo y Saúl Vázquez se encargó de trabajar en las entradas restantes.

El juego fue terminado luego de la séptima entrada, esto debido a problemas de logística, luego de tener que atrasar el arranque de la jornada por las lluvias que caían en las inmediaciones del American Family Fields.

Los Yaquis de Obregón continuarán su participación en la Mexican Baseball Fiesta al enfrentarse a los Algodoneros de Guasave la tarde del domingo 28 de septiembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui