Los Bills embisten al final ante los Saints y siguen con paso perfecto

Nueva York, Estados Unidos.- Durante tres cuartos, los Buffalo Bills (4-0) lucieron como un equipo del montón, después de eso demostraron que siguen siendo uno de los favoritos para llegar lejos en la presente campaña de la NFL, al imponerse por 31-19 a los New Orleans Saints y mantenerse invictos.

Josh Allen lanzó dos pases de touchdown y corrió para una anotación, James Cook tuvo 117 yardas por tierra y un touchdown en un juego que no se decidió hasta mediados del último cuarto. Los Bills nunca estuvieron en desventaja, pero apenas ganaban por 21-19 cuando Allen conectó un touchdown de 28 yardas con 7:07 por jugar.

La anotación llegó después de que Allen tuviera un acarreo en el que rompió dos tacleadas y arrastró a tres defensores antes de finalmente caer para una ganancia de 27 yardas y convertir una tercera oportunidad y 5. Allen finalizó el juego con 16 de 22 pases para 209 yardas, mientras lanzaba su primera intercepción de la temporada. Khalil Shakir anotó en una recepción de 43 yardas para coronar la serie inicial de Buffalo.

Allen se quita un defensivo de encima para avanzar

Los cinco veces campeones defensores de la AFC Este, tienen marca de 4-0 por décima vez en la historia del equipo y la primera desde 2020. Buffalo también ganó su apertura 14 consecutiva de temporada regular en casa, a una de igualar el récord de la franquicia que abarca las temporadas 1990-91.

En cambio, los Saints abrieron una temporada 0-4 por novena vez en la historia del equipo y la primera desde 2012. Han perdido ocho seguidos desde el año pasado, su peor racha desde que perdieron 14 seguidos en 1980.

Spencer Rattler terminó con 18 completos de 27 intentos para 126 yardas, incluido un touchdown de 3 yardas a Chris Olave. Kendre Miller anotó en una carrera de 18 yardas y terminó con 65 yardas por tierra.

Los Saints no pudieron aprovechar durante todo el día una buena posición de campo. Sus primeras nueve series terminaron en territorio de Buffalo. Peor aún, en cuatro posesiones comenzando en el lado del mediocampo de Buffalo, New Orleans salió con dos goles de campo.

Los otros dos terminaron en un despeje y una jugada de truco que salió mal cuando Olave lanzó una intercepción en un pase destinado a Rattler. El profundo Cole Bishop interceptó el globo de Olave en la línea de gol.

Fuente: Tribuna del Yaqui