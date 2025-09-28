Mahomes y los Chiefs se aprovechan de los diezmados Ravens para derrotarlos

Kansas City, Estados Unidos.- Duelo de contrastes fue el que se vivió este domingo en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde los Chiefs dieron muestras de estarse volviendo más saludables, profundos y dinámicos a medida que avanza la temporada. En cambio, sus rivales de la Semana 4, los Baltimore Ravens parece que van en la dirección contraria.

Patrick Mahomes lanzó para 270 yardas y cuatro touchdowns y los Chiefs se aprovecharon de un equipo de los Ravens que carecía de siete titulares defensivos al final, por no hablar del mariscal de campo Lamar Jackson, quien tuvo que salir con una lesión en el tendón de la corva, para una victoria por 37-20 en un enfrentamiento de gigantes de la AFC desesperados por una victoria.

El mariscal de campo de los Chiefs se dio gusto repartiendo juego para sus compañeros, lo que permitió que cuatro jugadores diferentes atraparon pases de touchdown, mientras que Xavier Worthy regresó de una lesión en el hombro para atrapar cinco pases para 83 yardas, encendiendo una ofensiva de Kansas City que había estado luchando por encontrar su equilibrio durante las primeras tres semanas.

Mientras los Chiefs se recuperaban con el regreso de Worthy, la defensiva de los Ravens, ya diezmada por las lesiones, se redujo aún más cuando el apoyador Roquan Smith, Marlon Humphrey y Nate Wiggins se lesionaron. Eso dejó a los Ravens sin siete titulares defensivos, entre ellos el tackle defensivo Nnamdi Madubuike y el cazamariscales Broderick Washington Jr., quien fue a la lista de reservas lesionados, en los primeros minutos del último cuarto.

Lamar salió lesionado durante el encuentro

Los Chiefs (2-2) construyeron una ventaja de 20-10 en el medio tiempo contra Baltimore antes de lograr su séptima victoria en los últimos ocho encuentros ante este rival. La última vez que los Ravens (1-3) los vencieron fue en septiembre de 2021, y su victoria anterior en Kansas City fue el 7 de octubre de 2021.

Mahomes aprovechó las ventajas para sacar el triunfo

Por Baltimore, Jackson lanzó para 147 yardas con un touchdown y su primera intercepción de la temporada antes de lastimarse el tendón de la corva a mediados del tercer cuarto, aunque en ese momento el juego estaba casi decidido. Cooper Rush jugó el resto del camino para los Ravens, que de repente se encuentran en una situación desesperada a solo cuatro semanas de la temporada.

Solo cinco equipos en la era de los playoffs de 14 equipos han comenzado 1-3 y han llegado a la postemporada.

