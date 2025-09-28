México le juega de tú a tú a Brasil e iguala en su debut en el Mundial Sub 20

Ciudad de México, México.- Con drama incluido, pero la Selección Mexicana de Futbol sumó su primer punto en el Campeonato Mundial Sub 20 que se realiza en Chile, y lo hizo empatando 2-2 con Brasil, en juego donde el Tri se puso al frente pero acabó sufriendo con el conjunto sudamericano.

México, acostumbrado a poner en dificultades a los amazónicos en divisiones menores, en esta ocasión no fue la excepción, pues desde el arranque del encuentro el dominio de las acciones fue mexicano, aunque después las cosas cambiaron.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFD ¡Alexei Domínguez abre el marcador! Gol para el 1-0 de México sobre Brasil en el Mundial Sub-20. uD83CuDDE7uD83CuDDF7uD83DuDD25



pic.twitter.com/QeiLZzyhyy — uD835uDCDFuD835uDCD0uD835uDCE3 ?uD83DuDDFD (@Darts2Leek) September 28, 2025

El Tricolor se presenta en Chile con un equipo plagado de jugadores de gran calidad, pero sin lugar a dudas quien resalta por encima de todos es Gilberto Mora, quien de inmediato se hizo lucir en la competencia. El juvenil (17 años) fue a lo largo del encuentro, de lo más sobresaliente y lo demostró desde el inicio.

Domínguez celebra su gol con Mora

Corrían apenas nueve minutos de acción cuando el propio Mora recorrió prácticamente desde tres cuartos de cancha y entrando al área rival le dejó la pelota a Alexei Domínguez, quien alcanzó a rematar para así abrir el marcador a favor de México.

Sin embargo, los brasileños de a poco emparejaron las acciones y de esta manera al minuto 21 igualaron también el juego. En un contrataque, llegaron hasta el área mexicana, donde Igor puso el centro, y le quedó a Coutinho quien de zurda y de tres dedos, disparó y marcó el gol del empate a uno.

Se complica el debut tricolor.

Brasil remonta y vence 2-1 a México de momento en Chile.#Sub20 #México #Brasil

pic.twitter.com/Y3vbUGXYPy — D/S Sports MX (@dssportsmx) September 29, 2025

Con este marcador se fueron al descanso de medio tiempo, donde ambos entrenadores realizaron ajustes en busca de la victoria que los mantenga en la pelea, ya que previamente el conjunto de Marruecos había derrotado 2-0 a España para tomar la punta del Grupo C, donde se encuentran ubicados.

Y fue así como al minuto 75, Brasil le dio la vuelta al marcador cuando tras un saque de banda, el balón llegó al área y Emmanuel Ochoa dudó en salir y eso facilitó a Luighi, quien, con gran técnica, acomodó la pierna derecha y metió el segundo para su equipo.

Ochoa consigue un golazo de cabeza

Pero México no bajó los brazos y al 85’, Diego Ochoa remató de cabeza tras centro de Mora desde el tiro de esquina y así selló la igualada a dos anotaciones y el primer punto para ambas escuadras.

Fuente: Tribuna del Yaqui