Raúl Jiménez anota gol pero abandona el partido por lesión; el Fulham cae ante el Aston Villa

Birmingham, Inglaterra.- Buenas y malas para el balompié mexicano se tuvieron en la Premier League, pues uno de los mejores jugadores en la actualidad para la Selección Mexicana tuvo que abandonar en los primeros minutos un partido luego de una aparente lesión en un torso; el delantero azteca, Raúl Jiménez, marcó un gol, pero tuvo que salir del partido en el que su equipo, el Fulham, perdió contra el Aston Villa.

El 'Lobo de Tepejí' llegó a la sexta jornada de la Premier League como uno de los elementos con mayor regularidad en el Fulham, ya que ha visto actividad en todos los compromisos del club en la liga de Inglaterra, aunque sin tener suerte, pues, hasta antes del partido de hoy, no contaba con anotaciones; además de su participación en la Premier League, cuenta con dos partidos en la EFL Cup, en el cual marcó un tanto ante el Bristol City.

La anotación del delantero mexicano cayó en la primera jugada de ataque para los visitantes; mientras se cobraba un tiro de esquina por el lateral izquierdo, Jiménez se anticipó a la marca y remató de cabeza al poste más lejano, venciendo al arquero argentino, 'Dibu' Martínez. Con esta anotación, Raúl Jiménez llegó a los 60 goles en la Premier League, siendo el único mexicano en lograrlo y posicionándose entre los 90 goleadores en la historia de la liga inglesa.

¡GOL DE RAÚL JIMÉNEZ! uD83DuDC3AuD83CuDDF2uD83CuDDFD



uD83DuDD25 El mexicano anotó su gol 60 en la Premier League con este cabezazo. ¡Mira nada más qué definición! pic.twitter.com/uUpdF3gQ60 — FOX (@somos_FOX) September 28, 2025

Aunque todo era felicidad en la cancha para el Fulham, solo unos instantes después, se tornó un ambiente de incertidumbre en torno al mexicano; corría el minuto 11 cuando disputaba un balón y recibió un golpe en el torso. El delantero se dejó caer al piso y, luego de la revisión por parte del cuerpo médico del Fulham, se decidió que no podía continuar, saliendo de cambio; Raúl Jiménez se mantuvo en la banca por el resto del encuentro.

¡Luz y sombra para el 'Lobo de Tepeji'!



Raúl Jiménez vivió las dos caras del futbol en tan solo 10 minutos del partido entre Aston Villa y Fulham:



- 3': marca el 0-1

- 10': sale lesionado



Una dura baja para su equipo, que ya pierde 3-1. pic.twitter.com/66h66bzNwt — Andre Marín (@andremarinpuig) September 28, 2025

El Aston Villa consiguió el empate antes de terminar la primera parte y, apenas en el arranque de la segunda mitad, consiguieron un par de anotaciones con las cuales aseguraron su segunda victoria de la temporada en la Premier League.

El Fulham aún no ha emitido un comunicado sobre cuál fue el motivo por el que Jiménez tuvo que salir del partido, por lo que se cree que el mexicano será sometido a diversas pruebas médicas para descartar cualquier fractura en la caja torácica.

Fuente: Tribuna del Yaqui