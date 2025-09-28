'Santi' Giménez no pudo marcar en la victoria del AC Milan sobre en Napoli en la Serie A

Milán, Italia.- La Serie A tiene un nuevo líder luego de las cinco jornadas que se han disputado; el AC Milan venció al Napoli con marcador de dos goles por uno y logra treparse a lo más alto de la tabla en la liga italiana; el delantero mexicano, Santiago Giménez, recibió la titularidad por quinta ocasión consecutiva, pero no pudo hacerse presente en el marcador, caso contrario de Christian Pulisic, el cual ha anotado seis goles desde su llegada al club.

'Santi' Giménez no ha podido marcar gol en la actual temporada de la Serie A; acumula 363 minutos sin poder marcar gol en la liga italiana. Apenas a media semana, marcó su primer gol en el ciclo, cuando el AC Milan se enfrentó al Lecce, partido que ganaron, perteneciente a la Copa Italia.

El partido entre los 'Rossoneri' y el Napoli era el partido más interesante de la jornada en el 'Calcio', pues enfrentaba a los dos punteros de la temporada en la Serie A; apenas arrancó el compromiso, el AC Milan se adelantó en el marcador. El conjunto milanés construyó una jugada que tuvo más de 10 pases hasta llegar a la línea final, donde Alexis Saelemaekers cerró a segundo palo y remató el balón con la portería vacía.

Con apenas media hora de juego, el delantero estadounidense Christian Pulisic continuó con su gran paso en el AC Milan, pues apenas en los siete encuentros que ha disputado con los 'Rossoneri', ha llegado a marcar seis goles y dos asistencias, contando la Serie A y la Copa Italia. Kevin de Bruyne acercó al Napoli en el marcador, luego de que Pervis Estupiñán cometiera un penal, lo cual le costó ser expulsado; pese a las diferentes oportunidades para empatar por parte del Napoli, no pudieron concretar el empate y el conjunto milanés se quedó con la victoria.

El AC Milan se estableció como líder de la Serie A, al haber alcanzado su cuarta victoria consecutiva, y se queda igualado en puntos ante el Napoli, aunque queda mejor posicionado por la diferencia de goles. La escuadra 'Rossoneri' tendrá su siguiente compromiso el domingo 5 de octubre, cuando se enfrente a la Juventus a las 12:45 horas (horario CDMX).

