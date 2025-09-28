Se acaba la lucha; Mets caen ante los Marlins y quedan fuera de la postemporada 2025

Miami, Estados Unidos.- Como un rotundo fracaso se podría catalogar el 2025 para los New York Mets, pues con la blanqueada que sufrieron ante los Miami Marlins, quedaron fuera de la lucha por la postemporada; a pesar del megacontrato que le ofrecieron a Juan Soto, el conjunto neoyorquino se quedó sin beisbol de octubre, pues llegaron al último día de temporada regular disputando el tercer boleto para ingresar a la serie de comodín.

Edward Cabrera fue el lanzador que se quedó con la victoria, pues tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada; el nacido en Santiago, República Dominicana, lanzó cinco entradas con solo dos imparables permitidos, además de recetar siete ponches y cinco bases por bola. Le relevaron un total de cuatro lanzadores, entre los que destacó Tyler Phillips, el cual cerró el encuentro sin haber permitido imparable en su labor.

Las cuatro carreras que le costaron la temporada a los Mets cayeron en una misma entrada; en el cierre del cuarto capítulo, Connor Norby dio la voz de ataque con un sencillo a los jardines y logró descolgarse hasta el pentágono con un doble de Eric Wagaman, inaugurando la pizarra. Ya con dos hombres fuera, Brian Navarreto impulsó la segunda anotación del partido con un batazo de dos estaciones.

i sWAG, i surf pic.twitter.com/wkAafUq4ZT — Miami Marlins (@Marlins) September 28, 2025

El ataque para los Marlins siguió luego de un cambio en la lomita para los Mets; Javier Sanoja amplió la diferencia en el marcador con un triple y la última carrera del encuentro fue impulsada por Xavier Edwards, el cual conectó un sencillo a los jardines, cerrando el marcador en cuatro por cero. Solo media entrada después, la novena neoyorquina tuvo la oportunidad de quitarse el cero, pero desperdició las bases llenas con un elevado a los jardines de Pete Alonso.

Los New York Mets se disputaban el último boleto para la Serie de Comodín en la Liga Nacional contra los Cincinnati Reds, aunque Juan Soto y compañía lo tenían más complicado, pues a pesar de contar con el mismo récord, los Rojos mantenían dominio sobre ellos. Los Mets tenían la obligación de ganar para depender del resultado en otro juego, pero con su derrota se aseguró su eliminación.

Fuente: Tribuna del Yaqui