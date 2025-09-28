"Solo en esta liga": Sergio Ramos tunde al arbitraje de la Liga MX luego de sus goles anulados

Monterrey, Nuevo León.- El defensa central y capitán de los Rayados de Monterrey explotó en las redes sociales, luego del partido de la jornada 11 del Apertura 2025; Sergio Ramos no dudó en arremeter contra el arbitraje de la Liga MX, luego de que le anularan un gol en el partido contra el Santos Laguna y pusieran en juego su permanencia en las primeras posiciones de la tabla, luego de haber perdido el invicto en la jornada anterior.

El conjunto regiomontano venía de perder por goleada ante los Diablos del Toluca; Paulinho anotó un hat trick, acompañado de dos goles de Federico Castro y uno más de Jesús Angulo, lo cual le costó perder la primera posición ante el Cruz Azul. Luego de la dolorosa derrota, se anunció que Sergio Canales, su mejor elemento, tuvo que ser operado de emergencia luego de que se complicara un tratamiento de fisioterapia, por lo que se perdería, al menos, el duelo contra Santos.

Apenas en el minuto 7 del partido, el jugador español remató un centro, emprendiendo la carrera desde los linderos del área y con un certero cabezazo; el balón terminó dentro de las redes, aunque el juez de línea marcó el fuera de lugar, el cual se pudo observar mediante la repetición televisiva que fue milimétrico.

El narrador de ViX USA y su manera de narrar un gol anulado por fuera de lugar; en este caso, el de Sergio Ramos (Monterrey) ante Santos Laguna — xD pic.twitter.com/b1SYZy5L94 — lilboimx (@lilboimx) September 28, 2025

Ya con el marcador inclinado a favor de los Rayados por la mínima, Sergio Ramos volvió a marcar de cabeza, pero ahora no le fue anulado por un fuera de lugar; mientras los jugadores del Monterrey se encontraban celebrando, el árbitro central anunció que revisaría la jugada en el VAR, anulando el gol por una supuesta falta en la jugada previa al remate del defensa central.

Le anulan un segundo gol a Sergio Ramos por una supuesta falta uD83DuDE31 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/sPR9kbhM7t — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

Posterior al final del encuentro, se pudo observar un comentario del exdefensivo del Real Madrid, en el cual dejó ver su enojo luego de sus dos goles anulados. "Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego… Jejejeje. La falta que pita hoy, ¡de chiste!. Esto solo pasa aquí en esta liga; nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy".

A pesar de los dos goles anulados, los Rayados de Monterrey lograron la victoria y subieron a la primera posición, aunque empatados en puntos con los Diablos del Toluca, mientras que el América los sigue de cerca, con solo un punto menos.

Fuente: Tribuna del Yaqui