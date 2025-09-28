Steelers resisten y se aferran a la victoria sobre los Vikings en Irlanda

Dublín, Irlanda.- A pesar de una decisión que pudo costarles el encuentro, los Pittsburgh Steelers lograron resistir y con una explosiva actuación de su corredor Kenneth Gainwell, lograron imponerse ante los los Minnesota Vikings en el primer partido de temporada regular de la NFL de Irlanda.

Gainwell hizo su parte al correr para 99 yardas y dos touchdowns en la victoria por 24-21 en Croke Park, y Aaron Rodgers conectó con DK Metcalf en un touchdown de 80 yardas. Después, los Steelers se aferraron para mejorar a 3-1 antes de su semana de descanso.

La victoria de los Steelers le dio al mariscal de campo Rodgers su primera victoria internacional y coronó un regreso a casa de la familia Rooney frente a una multitud decididamente pro-Steelers de 74,512 aficionados. Rodgers completó 18 de 22 pases para 200 yardas y el touchdown a Metcalf, quien tuvo cinco recepciones para 126 yardas.

Rodgers hizo lo necesario para llevarse el triunfo

En su segunda apertura consecutiva por el lesionado quarterback J.J. McCarthy, Carson Wentz completó 30 de 46 para 350 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones para los Vikings (2-2).

Una intercepción de T.J. Watt al pase de Wentz, desviado por Cam Heyward en la línea de golpeo, colocó a los Steelers en la yarda 35 de Minnesota en el tercer cuarto, y Gainwell anotó desde 4 yardas para una ventaja de 21-6. Fue casi idéntico a la carrera de touchdown de 1 yarda de Gainwell en el primer cuarto. DeShon Elliott tuvo la otra intercepción y los Steelers capturaron a Wentz seis veces.

Con el marcador 24-14 en el último cuarto, Pittsburgh buscó anotar desde la yarda tres de Minnesota con una carrera de Gainwell, quien fue detenido en seco, dejando a los Vikings con el balón en su yarda 1 con poco más de cuatro minutos restantes.

Gainwell ingresa a la zona de anotación

Wentz conectó con Jordan Addison para una recepción de 81 yardas antes de ser tacleado en la yarda 1, preparando la recepción de touchdown de 2 yardas de Jalen Nailor en cuarta oportunidad. La remontada se quedó corta cuando Wentz lanzó un pase incompleto en cuarta y 17 desde la yarda 32 de los Vikings, y los Steelers agotaron el reloj.

Fuente: Tribuna del Yaqui