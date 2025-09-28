Termina la temporada regular de MLB; así se jugarán las series de comodín en postemporada 2025

Ciudad de México.- Luego de uno de los finales de temporada regular más intensos en la última década, se definieron cuáles serán las series de comodín que darán inicio a la postemporada 2025 de la MLB; hasta la última jornada de la campaña hubo equipos que se jugaron su lugar, como los New York Mets, que al perder ante los Miami Marlins, quedaron fuera, y el tercer puesto dentro del wildcard de la Liga Nacional fue para los Cincinnati Reds.

Las series de comodín son la primera ronda dentro de la postemporada de Grandes Ligas; a los playoffs, clasifican seis equipos por cada liga, los tres líderes de cada división y los tres clubes restantes con el mejor récord de cada circuito. Dos de los equipos que se clasificaron como líderes de su división se clasifican directo a la Serie de División, mientras que la novena restante se une a los comodines para disputar la serie, que es a ganar dos de tres juegos.

Series de comodín de la Liga Americana

La primera serie de comodín para la Liga Americana será la que enfrente a los Cleveland Guardians, los cuales clasificaron como líder de la División Central, contra los Detroit Tigers, los cuales obtuvieron el último boleto para la postemporada; la serie se celebrará en el Progressive Field, casa de los Guardians (el que clasifique de esta llave se medirá contra los Seattle Mariners).

La segunda serie de comodín para el circuito joven tendrá la rivalidad más emblemática de todas las Grandes Ligas: Los New York Yankees se enfrentarán a los Boston Red Sox en el Yankee Stadium (el equipo que logre el pase se enfrentará a los Toronto Blue Jays).

Series de comodín de la Liga Nacional

El actual campeón de la Serie Mundial estará dentro de las series de comodín; Los Angeles Dodgers clasificaron como líder de su división, pero al tener mal récord, recibirán en el Dodger Stadium a los Cincinnati Reds, los cuales consiguieron su boleto en el último día de temporada (el equipo que logre avanzar se enfrentará a los Philadelphia Phillies).

La última serie de comodín del 2025 enfrentará a los San Diego Padres y a los Chicago Cubs en el Wrigley Field (el equipo que logre avanzar se enfrentará a los Milwaukee Brewers).

Al tratarse de una serie de tres juegos, solo se disputará en la casa del equipo que obtuvo una clasificación más alta; las series de comodín comenzarán el martes 30 de septiembre y finalizarán a más tardar el jueves 2 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui