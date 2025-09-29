André Jardine envía fuerte mensaje a Efraín Juárez luego de su expulsión en el Pumas vs América

Ciudad de México.- El director técnico de las Águilas del América no fue indiferente a la polémica que envuelve a Efraín Juárez luego de que fuera expulsado tras insultar al árbitro; Andre Jardiné le envió un mensaje al entrenador de Pumas, recordando que deben mantener la calma ante las polémicas decisiones arbitrales que se vuelven cada vez más recurrentes dentro del balompié mexicano.

Efraín Juárez fue expulsado luego de insultar al cuerpo arbitral por una polémica falta marcada a Allan Saint-Maximin; el mandamás de los universitarios consideró que lo marcado por César Ramos era erróneo y comenzó a reclamar la decisión, a pesar de que su equipo se encontraba adelante en el marcador. La discusión fue subiendo de tono hasta que el silbante le mostró la tarjeta roja, luego de que Juárez lanzara fuertes insultos en contra de todo el grupo.

En la conferencia de prensa posterior al silbatazo final, se le cuestionó al entrenador brasileño sobre cuál era su opinión de lo sucedido en la primera mitad del partido; Jardine recalcó que los entrenadores deben controlar sus impulsos y controlar su temperamento, aun cuando sientan que las decisiones arbitrales no están siendo las correctas.

Nosotros, como entrenadores, tenemos que procurar mantener la calma, tener la cabeza fría. César Ramos es un árbitro que no expulsa por cualquier cosa. Yo mismo protesté mucho y siempre intento mantener el respeto; nos pide calma".

MENSAJITO DIRECTO uD83DuDE31uD83DuDCA5



“Bienvenido a la Liga MX”. André Jardine le tiró un dardo directo a la boca a Efraín Juárez luego de su expulsión y constantes protestas en el América vs Pumas.



El brasileño pone la calma por delante. Le ganó en la cancha y en el micrófono. uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDE0E pic.twitter.com/xYNHjUK70V — Futbol Total (@futboltotal) September 29, 2025

El entrenador del América cerró el tema insistiendo en que la relación entre técnicos y árbitros debe mejorarse, pues en la Liga MX, las polémicas arbitrales se encuentran presentes en cada jornada y, si no aprenden a controlar su temperamento, van a ser expulsados en todos los partidos. Por último y en tono irónico, André le dio el recibimiento a Efraín como parte de los entrenadores en el balompié mexicano, dejando en claro que los problemas con el arbitraje están a la orden del día.

André Jardine le manda un mensajito a Efraín Juárez y a Pumas que se quejaron del arbitraje de César Ramos: "Bienvenido a la Liga MX" pic.twitter.com/nVrbbWkQ5U — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) September 28, 2025

Efraín Juárez se podría enfrentar a una fuerte sanción, pues el cuerpo arbitral, encabezado por César Ramos, reportó el incidente con la comisión disciplinaria de la FMF, la cual analizará el incidente y podría imponer una suspensión de hasta 3 partidos para el mandamás de los Pumas.

Fuente: Tribuna del Yaqui