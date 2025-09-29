Aumenta la asistencia en MLB; más de 71 millones de fanáticos van a los estadios

Nueva York, Estados Unidos.- Después de caer el telón del rol regular de la temporada 2025 de MLB, la liga anunció un aumento en la asistencia general por tercera temporada consecutiva por primera vez desde 2004-07.

MLB reportó que un total de 71,409,421 aficionados asistieron a los encuentros esta temporada, con los Los Angeles Dodgers superando la barrera de los 4 millones de asistencia total por primera vez, desde que los New York Yankees y los New York Mets lo hicieran en 2008.

Los Dodgers fueron quienes más aficionados llevaron a su estadio

Grandes Ligas atribuye este aumento de la asistencia general a los partidos por tercera temporada consecutiva a tiempos de juego más rápidos y a una postemporada ampliada. Sin embargo, también existió una disminución en el número de asistentes a los juegos de algunos equipos, como los Athletics y los Tampa Bay Rays, que se trasladaron a estadios de ligas menores.

En el caso de los Athletics, jugaron en Sutter Health Park en West Sacramento, California, donde atrajeron una asistencia de 768,464 aficionados en 81 juegos, un promedio de 9,487. Eso fue menos que un total de 922,286 y un promedio de 11,529 el año pasado en el Coliseo de Oakland.

Los Rays jugaron en un estadio de ligas menores

Los Rays jugaron sus partidos como local esta temporada en el Steinbrenner Field en Tampa, el hogar de entrenamiento de primavera de los New York Yankees, debido a los daños causados en octubre pasado por el huracán Milton en el Tropicana Field en St. Petersburg.

Los Rays atrajeron a 786,750 aficionados para un promedio de 9,713, agotando 61 juegos. El año pasado, atrajeron a 1,337,739 al Trop, en el puesto 28 y solo por delante de los Miami Marlins y los Athletics. Tienen la intención de regresar al Trop la próxima temporada.

Toronto también tuvo grandes entradas

Solo seis equipos superaron la marca de los 3 millones de asistentes, frente a los cinco del año pasado, pero por debajo de los ocho de 2023. Los Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial, alcanzaron los 4 millones por primera vez con 4.012.470 aficionados para un promedio de 49.537, frente a los 3.941.251 de la campaña anterior.

Por su parte, los Mets tuvieron el mayor aumento de aficionados después de la firma de Juan Soto en la temporada baja, aumentando 855,271 a 3,184,570 para su total más alto desde que se inauguró el Citi Field en 2009.

Fuente: Tribuna del Yaqui