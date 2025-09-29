Barcelona vs Paris Saint-Germain; dónde ver EN VIVO la Champions League en México

Barcelona, España.- Uno de los encuentros más esperados en el año futbolístico tendrá cabida en la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League, pues el Barcelona recibirá al Paris Saint-Germain por primera ocasión desde que se jugaron los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA en el 2024. Además de la rivalidad que se ha creado entre ambas escuadras, el partido tendrá el primer enfrentamiento entre los finalistas del Balón de Oro 2025, Lamine Yamal y Ousmane Dembelé, quien se quedó con el galardón.

El conjunto culé cumplió 10 años sin poder levantar el trofeo de esta competencia, aunque han estado cerca de lograrlo; es por eso que los dirigidos por Hansi Flick tienen la obligación de culminar la primera fase del torneo de manera perfecta para asegurar su ingreso a la siguiente ronda.

El Barcelona comenzó con el pie derecho su participación en la Champions League 2025-2026, pues logró quedarse con el triunfo en la primera jornada, al vencer al Newcastle con dos anotaciones de Marcus Rashford; a pesar de la victoria, el conjunto blaugrana se ubica en la posición 12 por diferencia de goles, por lo que no ingresaría de manera directa a la siguiente ronda y tendrá que disputar la eliminación, donde se juegan la permanencia a un juego.

El Paris Saint-Germain es el actual campeón del prestigiado torneo continental y consiguió el título, coronando el gran fin de temporada que tuvo, donde lo ganó todo; el club parisino comenzó la actual edición de la Champions con una goleada ante el Atalanta, lo cual le valió para posicionarse en la segunda posición hasta ahora, solo por detrás del Frankfurt.

Detalles del Barcelona vs. Paris Saint-Germain de la Champions League

Estadio: Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona, España

Fecha: Miércoles, 1 de octubre

Horario: 13:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Caliente TV

La última ocasión que estos dos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de la Champions League fue durante la temporada 2013-2014, mientras se jugaba con el formato anterior de ida y vuelta, mientras que el cruce más reciente fue en los cuartos de final en el 2023, resultando con el avance para el PSG por el marcador global.

Fuente: Tribuna del Yaqui