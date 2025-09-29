De cara a su temporada 23 en la NBA, LeBron James no piensa en el retiro

California, Estados Unidos.- De cara a su temporada 23 en la NBA, LeBron James se reportó el lunes al campamento de los Los Angeles Lakers y no dio indicios de si será el último en el que participe.

"Estoy emocionado por el día de hoy", dijo James durante el día de medios de los Lakers en su complejo de entrenamiento. "Estoy emocionado por la oportunidad de poder jugar el juego que amo por otra temporada. Independientemente de cómo se depare el viaje este año, estoy súper motivado, porque no sé cuándo es el final. Sé que es mucho más temprano que tarde".

'El Rey' James cumplirá 41 años en diciembre, pero dice que el retiro es solo una noción vaga al lado de su objetivo inmediato de convertir a los Lakers en un contendiente al título. Es muy consciente de la historia que hará cuando se convierta en el primer jugador en la historia de la NBA en jugar en 23 temporadas cuando entre a la cancha el 21 de octubre contra Golden State.

Es genial saber cuántas millas tengo y aún así poder jugar a un alto nivel", dijo James. "Para mí, la edad es solo un número, pero también es la realidad. Si miras la historia del juego, no ha habido muchos muchachos a mi edad, especialmente al entrar en el año 23, que hayan podido jugar a un nivel como ese. Solo trato de no darlo por sentado y solo trato de dar al juego tanto como pueda, inspirar a quien pueda".

JJ Redick seguirá dirigiendo a LeBron

Tras conquistas cuatro campeonatos de la liga e innumerables premios individuales, James insiste en que todavía tiene varias cosas que demostrar en sus últimas temporadas, aunque solo sea para sí mismo.

"Siento que tienes la edad que le dices a tu mente que tienes", dijo James. "¿Cómo podría no sentirme joven? Quiero decir, mi esposa es hermosa. Me veo bien. Miro mi edad, es como el vino que bebo. Cuanto más viejo, mejor es. Me siento genial".

Cuando James hizo válida su opción de jugador por 52.6 millones para la temporada actual, el agente Rich Paul hizo varias declaraciones públicas notificando que James quiere jugar para un contendiente al campeonato en sus temporadas restantes, y que estaría monitoreando los movimientos de temporada baja de los Lakers.

Esos movimientos han complementado su núcleo con Deandre Ayton, Marcus Smart y Jake LaRavia. "Estoy emocionado de ponerme a trabajar", dijo James, "y estoy emocionado de poder ver lo que podemos hacer".

Fuente: Tribuna del Yaqui