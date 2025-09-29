Dos de los jugadores estrellas de los Águilas de Mexicali ya reportaron a la pretemporada

Baja California, Mexicali.- Los Águilas de Mexicali empiezan a contar con su roster estelar previo al arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) el 14 de octubre ante los Charros de Jalisco. Este lunes 29 de septiembre, reportó al conjunto emplumado Fernando Lozano y Alex Mejía, dos de los jugadores más destacados que tuvo el club la campañada pasada.

En el caso del experimentado, Alex Mejía portará por quinta ocasión la casaca de los 'Caballeros'; por su parte, el abridor Fernando Lozano debutó en la temporada 2020-2021 con los cachanillas, y ambos beisbolistas ya se encuentran bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Óscar Robles.

Mejía cuenta con experiencia en el mejor beisbol del mundo, las Grandes Ligas, cuando formó parte de los San Luis Cardinals en 2017. Por su parte, Fernando Lozano tuvo una destacada actuación con los fronterizos el torneo pasado, lanzando 54 entradas en 11 aperturas, la cifra más alta de su todavía prometedora carrera. Ambos jugadores se pondrán a disposición del cuerpo técnico y se unen a sus compañeros para seguir con la pretemporada rumbo al Mexican Baseball Fiesta, que se celebrará en el estado de Arizona.

¡uD835uDC73uD835uDC76uD835uDC81uD835uDC68uD835uDC75uD835uDC76 uD835uDC80uD835uDC68 uD835uDC7AuD835uDC6C uD835uDC6CuD835uDC75uD835uDC6AuD835uDC7CuD835uDC6CuD835uDC75uD835uDC7BuD835uDC79uD835uDC68 uD835uDC6CuD835uDC75 uD835uDC75uD835uDC7CuD835uDC6CuD835uDC7AuD835uDC7BuD835uDC79uD835uDC68 uD835uDC6AuD835uDC68uD835uDC7AuD835uDC68, uD835uDC75uD835uDC7CuD835uDC6CuD835uDC7AuD835uDC7BuD835uDC79uD835uDC76 uD835uDC75uD835uDC70uD835uDC6BuD835uDC76!uD83DuDD25uD83CuDFDF?



Fernando Lozano ya se encuentra en los campos de entrenamiento de El Nido de Los Águilas, con el propósito de llegar con el máximo nivel a una nueva Temporada de la Liga ARCO… pic.twitter.com/03LfSamwiT — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) September 29, 2025

A su vez, otro de los peloteros importantes del club que igualmente ya reportó es el experimentado César Vargas, quien tendrá su primera temporada en la Liga Arco Mexicana del Pacífico con el conjunto de los Águilas de Mexicali.

Cabe destacar que los 'emplumados' vienen de cerrar actividad en la Baja Series: En el primer compromiso, tuvieron una aguerrida noche ante los Charros de Jalisco, donde ambas novenas no se hicieron daño y terminaron igualando a tres carreras. En el segundo juego celebrado en La Paz, los Águilas se enfrentaron a los Tomateros de Culiacán, pero cayeron 2-1.



Por otra parte, el cierre de la gira Baja Series fue en Ciudad Constitución, donde los cachanillas se midieron ante los Cañeros de Los Mochis y en esta ocasión se llevaron la victoria con pizarra final de 6-4, para así culminar con una marca de un empate, una derrota y un triunfo.

Se termina el Juego 1 de Baja Series con un empate entre Los Águilas de Mexicali y Charros de Jalisco.uD83DuDE4CuD83CuDFFCuD83EuDD85



Los invitamos a que nos acompañen en la transmisión del Juego 2 mañana, sábado 27, donde enfrentaremos a Tomateros de Culiacán. uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDD25#SiempreÁguilas pic.twitter.com/q8HTvuTref — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) September 27, 2025

De esta manera, Águilas de Mexicali afina detalles de preparación rumbo al inicio de la edición 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, programada para el 14 de octubre en el Nido de Los Águilas, donde enfrentarán a los actuales campeones, los Charros de Jalisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui