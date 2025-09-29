Efraín Juárez podría ser suspendido luego de insultar al árbitro en el América contra Pumas

Ciudad de México.- Luego del polémico desempeño arbitral que se tuvo en el duelo entre los Pumas y las Águilas del América en el Apertura 2025, las consecuencias podrían seguir llegando para el director técnico de los universitarios, Efraín Juárez, pues este fue expulsado luego de haber insultado a los silbantes. Según indica el reglamento, el exjugador se podría enfrentar a una dura sanción que lo dejaría fuera del equipo por varias jornadas de la Liga MX.

A pesar de que los Pumas de la UNAM comenzaron ganando el encuentro, el mandamás de los universitarios perdió la cabeza y comenzó a insultar al cuerpo arbitral, encabezado por César Ramos Palazuelos; tanto el silbante auxiliar como el juez de línea le informaron al árbitro central acerca de los insultos recibidos y, luego de una breve conversación con los auxiliares del VAR, le mostraron la tarjeta roja a Juárez, por lo que tuvo que ver la goleada contra el equipo desde las gradas.

Luego de que el encuentro finalizó, según informaron varios medios, parte del cuerpo auxiliar de Pumas fue con el cuerpo arbitral para 'amedrentarlos', diciendo que hablarían de lo que sucedió en la conferencia de prensa, sin pensar que todo esto tendría mayores consecuencias para el director técnico.

César Ramos estipuló todo lo sucedido en la cédula arbitral, por lo que el accidente será investigado a fondo para determinar qué sanción recibirá el entrenador; según lo escrito por el silbante, cuando se acercó a la banca local para decirle a Juárez que se relajara, fue recibido por insultos, por lo que decidió mostrarle el cartón de expulsión. "Chin... a su madre todos", habrían sido las palabras usadas por Efraín según la cédula.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol ya se encuentra analizando el caso y, aunque por el hecho de la expulsión, el entrenador es acreedor de un partido de suspensión, en las próximas horas se podrían anunciar consecuencias más severas para el mandamás de los universitarios. Según informó el reportero de ESPN, León Lecanda, la sanción podría llegar hasta los tres partidos de suspensión, por lo que Efraín Juárez podría regresar hasta la jornada 15, cuando Pumas se enfrente al León, el 25 de octubre.

