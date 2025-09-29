El León ya tendría nuevo entrenador; regresa a 'La Fiera' un técnico que los hizo campeones

Ciudad de México.- Luego de la repentina renuncia de su antiguo entrenador, Eduardo Berizzo, el club León comenzó a buscar nuevos candidatos para ocupar el puesto del mandamás con miras al último tramo del Apertura 2025. Apenas un día después de que se oficializó la salida de Berizzo, hay medios cercanos a 'La Fiera' que aseguran que ya llegaron a un acuerdo con Ignacio Ambriz, el cual tendrá su segunda etapa con el conjunto guanajuatense.

Apenas la mañana del domingo, 28 de septiembre, el León anunció que Eduardo Berizzo dejaría de ser el director técnico del equipo por el resto del torneo; según el comunicado, fue el propio estratega argentino el que presentó su renuncia, luego del paso irregular del equipo durante el Apertura 2025. De igual manera, el equipo informó que el anuncio tenía efecto inmediato y agradecieron el profesionalismo que demostró mientras estuvo al frente del grupo.

A menos de 24 horas del anuncio, César Luis Merlo, un analista y periodista deportivo, afirmó que el León ya tiene un acuerdo firmado con un entrenador mexicano, que tendrá su segunda etapa con el club; según confirmó el reportero, 'La Fiera' llegó a buenos términos con Ignacio Ambriz y, en cuestión de horas, el club hará el anuncio oficial, para comunicar el regreso del técnico que les dio su título más reciente.

uD83DuDEA8[CONFIRMADO] Nacho Ambriz vuelve a León. https://t.co/wl4W5AqtsU — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 29, 2025

'Nacho' ha sido uno de los mejores entrenadores que han pasado por el banquillo de los 'Panzas verdes', pues el estratega les dio el título durante el Guardianes 2020; a pesar de haber conseguido el cetro en ese año, su mejor torneo fue durante el 2019, cuando igualó la marca de más victorias consecutivas para un equipo de la Liga MX, con 12 triunfos al hilo. Su salida del León se dio en el 2021, luego de 131 partidos dirigidos.

uD83DuDEA8 VUELVE EL CAMPEÓN uD83CuDFC6 | El Club León ha presentado oficialmente a Ignacio Ambriz como su nuevo entrenador. uD83EuDD81



El técnico que llegó hace 7 años, también a medio torneo, para crear un equipo de época y levantar el título de Liga número 8 en la historia de La Fiera, REGRESA. uD83DuDC9A… pic.twitter.com/oIFvWdVK9B — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) September 29, 2025

Ignacio Ambriz se unirá al club, el cual ha tenido un desempeño irregular; el club guanajuatense se encuentra en la posición 10 del Apertura 2025. Cuenta con 12 puntos luego de 11 jornadas, al haber logrado tres victorias, tres empates y cinco derrotas; no ha logrado un triunfo desde la jornada 7. Según informó el periodista, 'Nacho' se integrará en los próximos días al equipo y estará al mando para su compromiso contra los Diablos del Toluca.

Fuente: Tribuna del Yaqui