Empieza la postemporada en MLB, 'Canelo' entra a quirófano y más noticias en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si aprovechaste el fin de semana para desconectarte y quieres arrancar la semana con la información más actualizada sobre tus deportes o deportistas favoritos, sin duda alguna Tribuna Top 3 Deportes es la mejor opción, ya que en este resumen encontrarás los detalles sobre las noticias deportivas más importantes del momento. En el resumen de este lunes 29 de septiembre, conoce los detalles del inicio de la postemporada en MLB.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Europa retuvo la Copa Ryder

Con más suspenso que el esperado, Europa venció a Estados Unidos y defendió la Copa Ryder de Golf. El equipo europeo fue superior a los americanos, con una destacada actuación del español Jon Rahm.

'Canelo' Álvarez, al quirófano

Saúl 'Canelo' Alvarez podría posponer a su regreso a los cuadriláteros debido a que recientemente estuvo en el quirófano. El campeón nacido en Jalisco se operó del codo después de semanas con un intenso dolor y se sabe que estará al menos dos meses fuera de la acción, para poder recuperarse.

Empieza la fiesta grande en MLB

Detroit Tigers contra Cleveland Guardians y el legendario Yankees vs Red Sox Boston serán los primeros enfrentamientos de la postemporada en la Liga Americana de MLB, mientras en la Nacional la novena angelina de Dodgers irá contra Cincinnati Reds y San Diego Padres enfrentará a los Chicago Cubs.

Fuente: Tribuna del Yaqui