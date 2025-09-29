Jaguares de Nayarit anuncian nuevo refuerzo para su debut en la Liga del Pacífico

Tepic, Nayarit.- El equipo Benjamín de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, Jaguares de Nayarit dio a conocer a su nuevo refuerzo para la venidera campaña 2025-2026 del frígido circuito.

Se trata del infielder ligamayorista Jacob Amaya, quien fue anunciado este lunes por el equipo que estará debutando esta temporada en la LAMP, y quien cuenta con experiencia de Grandes Ligas.

¡Refuerzo de Grandes Ligas!uD83DuDC4C



Con experiencia de estar con Marlins, Astros y Medias Blancas, llega a la familia Jaguar, el jugador de cuadro, Jacob Amaya. uD83DuDE00uD83CuDDFAuD83CuDDF8



¡Refuerzo de Grandes Ligas!

Con experiencia de estar con Marlins, Astros y Medias Blancas, llega a la familia Jaguar, el jugador de cuadro, Jacob Amaya.

Jacob se distingue por su versatilidad y extraordinarias manos a la defensiva.

Amaya, de 27 años de edad y nativo de El Monte, California, jugó este año con los White Sox de Chicago y en 36 juegos en los que participó bateó para .106, con 8 carreras producidas, 7 anotadas y 2 bases robadas.

El californiano debutó en 2023 con los Miami Marlins, quienes al siguiente año lo cambiaron a los Houston Astros por el lanzador mexicano Valente Bellozo, actualmente en MLB. Amaya estuvo un juego en el equipo grande de los Astros y ese mismo año (2024) lo transfirieron a los Medias Blancas, con quienes estuvo en 23 encuentros y produjo tres carreras. Jacob Carlos Amaya también estuvo este año en Triple ‘A’ de los White Sox con los Charlotte Knights y en 58 juegos bateó para .250, nueve cuadrangulares y 28 empujadas.

Anaya, quien tendrá su primera incursión en el beisbol invernal de la Costa del Pacífico, es un jugador que suele poncharse muy poco y se distingue además por su versatilidad y extraordinario guante en el infield, lo cual viene a reforzar este departamento donde Carlos Sepúlveda es una de las figuras del equipo.

Por cierto, Sepúlveda se integrará a los Jaguares el próximo jueves en la gira que realizan por Tucson, Arizona, luego de ser campeón bateador y bicampeón con los Diablos Rojos del México.

Como parte de su pretemporada, los Jaguares se encuentran en territorio estadounidense, donde participan en la llamada Fiesta Mexicana de Beisbol, junto a los equipos Yaquis de Obregón, Naranjeros de Hermosillo, Algodoneros de Guasave, Águilas de Mexicali y el equipo anfitrión Tucson.

Nayarit tendrá su debut el próximo 15 de octubre, cuando reciba a los Caballeros Águilas en su flamante estadio Coloso del Pacífico, en lo que se espera sea una fiesta para los aficionados nayaritas.

