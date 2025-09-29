Jornada agridulce para Miami Dolphins; suman su primera victoria, pero pierden a Tyreek Hill

Miami, Estados Unidos.- En una noche donde Darren Waller tuvo par de recepciones de touchdown en su primer juego de la NFL en casi dos años de ausencia, y Tua Tagovailoa lanzó para 177 yardas, los Miami Dolphins consigueron este lunes 29 de septembre su primera victoria de la temporada, 27-21 sobre los New York Jets.

En el compromiso del famoso lunes por la noche, Tagovailoa también tuvo una destacada actuación sobre el emparrillado, ya que el mariscal de campo completó 17 de 25 pases y no perdió el balón por primera vez en lo que va de la campaña, alcanzando un récord de 7-0 contra los de la 'Gran Manzana'.

Con este resultado, los también conocidos como Delfines (1-3) ganaron su décima victoria consecutiva en casa contra los de New York (0-4), quienes aún buscan su primer triunfo con el entrenador Aaron Glenn, cayendo ahora a una marca negativa de 0-4.

Aunque hubo un ganador, el juego pudo ser para cualquiera, ya que los visitantes se acercaron a tan solo seis unidades con 1:49 por jugarse cuando Wilson atrapó un pase de 23 yardas de Justin Fields, quien lo cambió para una conversión de dos puntos.

Tras recuperar la patada corta, los de Miami se fueron tres y fuera con el reloj a 13 segundos. Los locales entonces atraparon a los Jets en su propia yarda uno, y el partido terminó con una jugada en la que Nueva York intentó una serie de pases laterales, pero no funcionaron y el reloj llegó a su fin, decretando la victoria para los Dolphins.

Pierden a su receptor

En este mismo duelo, los Dolphins perdieron a su receptor estrella Tyreek Hill por una grave lesión en la rodilla en el tercer cuarto de las acciones. El jugador cinco veces All-Pro realizó una atrapada, pero cayó sobre su pierna izquierda tras ser tackleado por un jugador contrario. Debido a la magnitud de la lesión, estrellas de ambos equipos se arrodillaron mientras Hill recibía atención médica, y fue llevado al hospital para su pronta valoración médica.

Cabe destacar que Hill, antes de llegar a los Miami Dolphins, estuvo cinco temporadas con los Kansas City Chiefs y fue una de las piezas importantes en el ataque de Patrick Mahomes, con quien ganó el Super Bowl LIV, marcando época en el futbol americano moderno.

BREAKING: Dolphins WR Tyreek Hill has suffered a serious leg injury.



Players are kneeling and praying for the Miami star as medical staff attends to him on the field. pic.twitter.com/QebSzmiTbg — IG: NFLPreme (@premefootball) September 30, 2025

Tyreek se fue del encuentro como el líder receptor de Miami, pues antes de que se lesionara había registrado seis atrapadas, en la misma cantidad de envíos lanzados a su dirección, para 67 yardas, en lo que pintaba ser una noche de maravilla para toda la plantilla y afición de los Delfines.

Fuente: Tribuna del Yaqui