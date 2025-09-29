LAMP: Sebastián Elizalde viste por primera vez los colores de Yaquis de Obregón

Arizona, Estados Unidos.- Los Yaquis de Ciudad Obregón se encuentran realizando sus trabajos de pretemporada en Arizona, con motivo del arranque de la ya tradicional Fiesta Mexicana de Beisbol. Después de un fin de semana agridulce, donde vencieron a Naranjeros de Hermosillo y cayeron ante Algodoneros de Guasave, este lunes 29 de septiembre, la Tribu intensificó sus trabajos con la llegada de nuevos elementos.

Una de las caras nuevas que reporta por primera vez con el conjunto de Cajeme es el que en su momento fuera campeón de bateo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Sebastián Elizalde, quien ya suda la franela de su nuevo equipo.

uD83CuDD95?Las caras nuevas en la Pretemporada Yaqui son:

uD83DuDD39?Sebastián Elizalde (OF)uD83CuDDF2uD83CuDDFD

uD83DuDD39?Vladimir Gutiérrez (P)uD83CuDDE8uD83CuDDFA

uD83DuDD39?Odrisamer Despaigne (P)uD83CuDDE8uD83CuDDFA

uD83DuDD39?Edwin Fierro (P)uD83CuDDF2uD83CuDDFD

uD83DuDD39?Alfredo Hurtado (C)uD83CuDDF2uD83CuDDFD

uD83DuDD39?Carlos Sievers (Coach)uD83CuDDF2uD83CuDDFD

uD83EuDEE1uD835uDDD5uD835uDDF6uD835uDDF2uD835uDDFBuD835uDE03uD835uDDF2uD835uDDFBuD835uDDF6uD835uDDF1uD835uDDFCuD835uDE00 #PuroYaquisuD83CuDFF9 pic.twitter.com/zbyVgnKj53 — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) September 30, 2025

El de Guaymas llega a Yaquis, después de ser figura con los Tomateros de Culiacán, escuadra con la que ganó múltiples títulos y con los que se convirtió en una verdadera leyenda del beisbol invernal. Ahora con 33 años de edad, Elizalde se declara listo para disfrutar esta nueva etapa. Para ser acreedores a los servicios del cañonero, los de Ciudad Obregón tuvieron que enviar al exligamayorista Luis Cessa y a Fernando Villegas a los Tomateros de Culiacán; en un cambio de dos por dos.

Si bien es cierto que Elizalde no tuvo sus mejores números la campaña pasada en la LAMP, donde bateó para .174, su historial y logros dentro del diamante lo colocan como uno de los mejores bateadores mexicanos de la última década.

Se suman más elementos

Además del 'Tano', otros elementos que reportaron a la Tribu son los lanzadores cubanos Vladimir Gutiérrez y Odrisamer Despaigne, además del pitcher sonorense Edwin Fierro y el receptor Alfredo Hurtado. Mientras que al cuerpo técnico también se suma Carlos Sievers como coach de bateo.

uD83DuDDE3uD835uDE47uD835uDE61uD835uDE5AuD835uDE5CuD835uDE56uD835uDE67uD835uDE64uD835uDE63 uD835uDE61uD835uDE64uD835uDE68 uD835uDE3CuD835uDE68uD835uDE5AuD835uDE67uD835uDE5AuD835uDE68uD83DuDD25

?uD83CuDFFBuD83CuDDE8uD83CuDDFANuestros refuerzos extranjeros, los lanzadores estelares cubanos Odrisamer Despaigne y Vladimir Gutiérrez se unieron al campamento de la TribuuD83CuDFF9 BIENVENIDOSuD83EuDEE1 #PuroYaquis #MiEquipoMiGente pic.twitter.com/IwRgUt1XqO — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) September 29, 2025

Se espera que en estos días también se reporte a los entrenamientos el nuevo manager de Yaquis, Gabe Álvarez, quien se encuentra trabajando en ligas menores y, una vez que finalice sus acciones, tomará el mando en el club sonorense. Hasta el momento, los coaches Sergio Omar Gastélum y 'Tavo' Álvarez están encabezando los entrenamientos y las prácticas de la Tribu.

Fuente: Tribuna del Yaqui