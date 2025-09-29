Liga MX de luto: Muere histórico jugador del América y Cruz Azul; ganó 16 títulos en su carrera

Ciudad de México.- El balompié nacional está de luto, pues la mañana del lunes, 29 de septiembre, se confirmó el sensible fallecimiento de un futbolista que marcó época con los clubes más exitosos de la Liga MX; el histórico defensivo mexicano, Javier Sánchez Galindo, falleció a los 77 años de edad. El 'Chato' tuvo una exitosa carrera en el deporte profesional, consiguiendo un total de 16 títulos con el América, Cruz Azul y otros clubes.

Aunque la familia del exjugador ha decidido mantener las causas del deceso en privado, diversos entes deportivos profesionales del país, así como directivos, han demostrado su solidaridad con los seres queridos del ahora finado; el primero en informar sobre el sensible fallecimiento de Sánchez Galindo fue Fernando Schwartz, quien se desempeña como jefe del área de comunicación de Selecciones Nacionales.

De igual manera, mediante la cuenta oficial en X de las Águilas del América, publicaron un mensaje póstumo para el jugador que defendiera por varios años los colores de la institución. "El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, exjugador de nuestro equipo, Campeón de Liga, Campeón de Campeones, Copa de Campeones y Copa Interamericana en la década de los setenta. Expresamos nuestras más sentidas condolencias".

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, exjugador de nuestro equipo, Campeón de Liga, Campeón de Campeones, Copa de Campeones y Copa Interamericana en la década de los setenta.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias.



Q. E. P. D. pic.twitter.com/zX36HOulMn — Club América (@ClubAmerica) September 29, 2025

Así mismo, el conjunto cementero lamentó el fallecimiento del 'Chato', enviando un mensaje de solidaridad a la familia y recordando sus mejores años con el Cruz Azul. "Lamentamos el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, un exseleccionado nacional y leyenda de 'La Máquina'. Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos".

Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. pic.twitter.com/G5PP8gpIUZ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 29, 2025

El también llamado 'Pierna Fuerte' fue un jugador que marcó época dentro del fútbol mexicano; defendió los colores de las Chivas del Guadalajara, el América y Cruz Azul, siendo con estos últimos, su mejor etapa en el deporte profesional. Con 'La Máquina' consiguió cinco títulos de liga, además de tres Concachampions, una copa y dos Campeón de Campeones.

También portó los colores de la Selección Nacional, con quien logró un cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de 1968 y ganó lo que ahora se conoce como Copa Oro.

Fuente: Tribuna del Yaqui