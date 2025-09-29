Lo quieren de vuelta; Red Bull Racing busca el regreso de un piloto para el 2026 en la Fórmula 1

Ciudad de México.- Luego de una desastrosa temporada 2025 para la escudería de las bebidas energéticas, estarían en búsqueda de regresar a una antigua alineación de pilotos para el siguiente año de la Fórmula 1; Red Bull Racing habría sostenido pláticas con un expiloto para que se reintegre al equipo en el inicio del 2026 como compañero de Max Verstappen para intentar ser contendientes y recuperar el campeonato de constructores.

Luego de los años exitosos que el equipo austriaco mantuvo con la dupla del neerlandés, acompañado por Sergio 'Checo' Pérez, Red Bull ha caído en su rendimiento, perdiendo por segundo año consecutivo el Campeonato de Constructores, ya que se encuentran en la cuarta posición con 272 puntos, comparado con McLaren, los cuales han logrado 623 unidades, y el único equipo que le podría remontar es Ferrari.

Según informó el medio Motorsport, especializado en la Fórmula 1, el equipo de Red Bull Racing tuvo acercamientos con el piloto Alexander Albon, quien estuvo dentro de sus filas, antes de ser despedido a finales del 2020; la escudería de Milton Keynes tendrá libre un asiento a finales de año, pues Yuki Tsunoda finalizará su contrato y, luego de su pobre desempeño en la actual temporada, parece indicar que no le ofrecerán una extensión para permanecer en el equipo.

#F1: Red Bull ainda não desistiu de Alex Albon



Para 2026, o quadro de lugares do grupo apresenta-se assim: dois já atribuídos - Max Verstappen na equipa principal e Isack Hadjar com lugar garantido - e duas vagas em aberto.



Leia mais: https://t.co/j51KrHN4Sl pic.twitter.com/8WDbV68R5Q — SportMotores.com (@sportmotores) September 29, 2025

Desde que comenzaron los rumores acerca de la salida de 'Checo' del equipo, comenzaron a circular los rumores acerca de las pláticas entre Albon y Red Bull, las cuales se han acrecentado en los días recientes. El tailandés tuvo un ascenso meteórico dentro de la organización, pues en solo un año pasó de la F2 a Toro Rosso y, a su vez, fue ascendido a Red Bull para ser compañero de Verstappen, pero fue despedido para darle cabida al piloto mexicano.

Alex Albon has been where Yuki Tsunoda is now—under pressure at Red Bull. That experience has pushed the Williams driver to offer his friend and rival a lifeline of empathy during his struggles. https://t.co/IpCC0hT91F — F1i (@F1icom) September 28, 2025

El propio Helmut Marko, actual consultor de la escudería de bebidas energéticas, ha admitido de manera pública que se arrepiente de haber dejado en libertad a Albon, pues considera que tiene el talento suficiente para competir por un campeonato del mundo; en su incursión con Red Bull, terminó en la séptima posición del campeonato, con menos de la mitad de los puntos obtenidos por su compañero de equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui