Los Venados de Mazatlán ya tienen a su abridor para la temporada 25-26 de la LAMP

Mazatlán, Sinaloa.- A poco más de dos semanas para que los Venados de Mazatlán hagan su debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el club este lunes 29 de septiembre dio a conocer al pitcher que se encargará de saltar a la lomita de los disparos en el juego inaugural.

Se trata de Jonatan Bernal, quien es nacido y formado en las ligas infantiles del puerto de Sinaloa, quien tendrá su regreso al montículo, tras superar una lesión y regresar a la actividad con el equipo de sus amores en el beisbol invernal. "Estamos contentos, estamos de vuelta y agradecidos con el equipo que nos estaba esperando con ansias. Vengo con todo, con ganas de trabajar, de dar todo el primer juego. Es un gusto estar de vuelta en mi casa, con mi gente", compartió el jugador en entrevista para el club.

El inicialista tuvo a su cargo el Juego Inaugural de la temporada 2023-2024, para después alejarse del diamante por una lesión, por lo que ahora el mazatleco reconoce que el beisbol es una prueba constante de resiliencia. "Como peloteros sabemos que siempre hay bajas y altas; lo importante es estar firme. Esta es mi pasión, siempre he sido de ir para adelante; en los tiempos malos es cuando uno sabe qué tiene. Me siento fuerte, trabajé muy bien, cerré con todo la temporada de verano. Esta es mi casa y estoy feliz de estar con mi gente", dejó en claro el sinaloense.

Por otra parte, en 2025, el pitcher fue tomado por Arizona y asignado a Amarillo Sod Poodles, club que lo mantuvo como inicialista y cerrador, dándole mayor experiencia en su carrera, además de dejar marca de 6-3, tras lanzar 72.1, 51 ponches y un WHIP de 1.38.

"Me trataron muy bien, tenían buenos planes para mí y me mantuve firme. Lo importante es hacer bien las cosas porque eso abre puertas y caminos. Ahora vengo con más experiencia, ganas y deseo, y estamos pendientes con Mazatlán: hay que llevarnos ese campeonato", sentenció el renovado pelotero de Venados.

Con su carácter firme y amor por su ciudad, Jonatan Bernal afina detalles para comandar desde el montículo el arranque de temporada de los Venados de Mazatlán, convencido de que el 2025 será el año en el que puedan volver a levantar el campeonato.

"La verdad, lo hemos platicado con los muchachos; los conozco desde chicos, es una amistad como hermanos. Estamos contentos de darlo todo en el terreno de juego juntos y ganar juegos, que es lo importante. Es algo que soñamos desde pequeños y ahora queremos dejarlo todo por Mazatlán", argumentó.

