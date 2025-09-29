Luis Cessa reporta con Tomateros de Culiacán; tendrá su primera temporada con los 'Guindas'

Culiacán, Sinaloa.- El lanzador mexicano, Luis Cessa, ya se encuentra en tierras culichis para unirse a la pretemporada de Tomateros de Culiacán, con los cuales tendrá su primera campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; el exligamayorista disputó los colores de 'La Tribu' durante la temporada 2024-2025, antes de abandonar al club para comenzar su preparación y buscar un contrato con una organización de Grandes Ligas.

Con los Yaquis de Obregón, dejó grandes impresiones a pesar de no contar con experiencia en el béisbol mexicano; el que fuera lanzador de los New York Yankees tuvo aparición en 10 encuentros con la novena cajemense, todas en su rol de abridor. Cessa se quedó con marca de cuatro victorias y dos derrotas, una efectividad de 2.09, pues permitió 12 carreras limpias en las 52.1 entradas lanzadas, además de 35 ponches.

A pesar de haberlo estado esperando por varias temporadas, la directiva de Yaquis anunció un repentino cambio con los Tomateros de Culiacán a mediados de mayo; 'La Tribu' recibió al jardinero experimentado, Sebastián Elizalde, y al lanzador Efraín Contreras, mientras que los sinaloenses se hicieron de los servicios de Fernando Villegas y Cessa en un cambio definitivo entre las dos organizaciones.

El abridor permaneció a tiempo completo en el béisbol mexicano, pues incursionó por primera ocasión en la Liga Mexicana de Béisbol con los Sultanes de Monterrey; con los 'Fantasmas Grises' no le fue tan bien como en el circuito invernal, pues finalizó la temporada con cuatro victorias y tres derrotas, además de una efectividad de 4.83, pues recibió un total de 34 anotaciones en las 55 entradas trabajadas.

Luis Cessa entrenará en solitario en el Estadio Tomateros mientras el equipo regresa a Culiacán, luego de haber pasado una semana en La Paz, Baja California Sur, disputando la Baja Series 2025 como parte de su pretemporada; la novena sinaloense tuvo un paso de altibajos por tierras bajacalifornianas y el martes volverán a la capital de Sinaloa para continuar con su preparación al enfrentar a los Venados de Mazatlán.

Fuente: Tribuna del Yaqui