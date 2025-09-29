A punta de pistola; detienen al boxeador Terrence Crawford luego de festejar su cumpleaños

Omaha, Estados Unidos.- Mientras festejaba su cumpleaños, rodeado de sus amigos, el boxeador y campeón indiscutido de la categoría supermedianos, Terrence Crawford, fue detenido a punta de pistola por las autoridades de Omaha, Nebraska, su ciudad natal. El momento quedó capturado en video por una de las personas que lo acompañaba, luego de que una parada de tráfico resultara en la detención.

Apenas unas horas antes del desafortunado incidente con la policía, el boxeador recibió uno de los mayores homenajes en la ciudad donde nació y pasó gran parte de su vida; Terrence Crawford fue condecorado por las autoridades de Omaha y le otorgaron las llaves de la ciudad. Desde su triunfo ante Saúl 'Canelo' Álvarez, el pugilista estadounidense ha recibido una serie de homenajes en diferentes recintos deportivos y políticos, por haber conseguido su tercer campeonato indiscutido de su carrera.

Luego de que la ceremonia finalizó, el boxeador se retiró del lugar, acompañado de sus amigos para celebrar su cumpleaños, lo que se vio interrumpido por la lamentable situación; durante la madrugada, comenzó a circular un video en redes sociales, donde se observa que Crawford desciende de su vehículo con las manos en alto, mientras varios policías le apuntan con sus armas de cargo y lo arrestan. Dicho video fue acompañado con un mensaje, el cual indica que dicha detención se debe más a temas racistas que a un motivo real.

Terence Crawford was reportedly held at gunpoint after getting pulled over by Omaha police last night



Just hours earlier, he received the key to the city and a parade in his honor



He walked away without charges pic.twitter.com/ItKzyCqOaD — Happy Punch (@HappyPunch) September 28, 2025

Luego de que el material audiovisual se volviera viral en X, el Departamento Policial de Omaha emitió un comunicado para aclarar la situación; según reportó el oficial que realizó la detención, realizó una parada de tráfico a un auto que conducía de manera errante. Al acercarse al vehículo, se percató de que al lado del conductor había un arma de fuego, por lo que llamó a refuerzos y procedió a realizar la detención.

#pressplay??: The #Omaha Mayor & Police Department issued a statement following the viral video of #TerenceCrawford being held at g—point during a traffic stop. pic.twitter.com/MaKQ7qzsLm — PRESS PLAY MEDIA COMPANY (@PRESSPLAYMEDIAC) September 29, 2025

El comunicado asegura que luego de la revisión, se determinó que el arma pertenecía al grupo de seguridad personal de Terrence Crawford y todos los papeles estaban en regla; por último, se informó que el boxeador, así como sus acompañantes, fueron liberados en el momento, sin ser trasladados a la jefatura de policía.

Fuente: Tribuna del Yaqui