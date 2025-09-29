Real Madrid vs Kairat Almaty; dónde ver EN VIVO la jornada 2 de la Champions League en México

Pavlodar, Kazajistán.- El Real Madrid tendrá que visitar un pequeño estadio en Kazajistán para enfrentarse al Kairat Almaty, un equipo que pertenece a la Liga Premier de dicho país; dicho club se convirtió en apenas el segundo equipo en la historia de Kazajistán en lograr la clasificación a la Champions League, igualando el logro alcanzado por el Astana en la temporada 2015-2016 de la Liga de Campeones de la UEFA.

El FC Kairat Almaty es uno de los equipos más sorpresivos que participa en la actual edición de la Champions League; el conjunto kazajo consiguió su clasificación en los playoffs a mediados de agosto, luego de haber eliminado al Celtic en una cardiaca tanda de penales. En la Liga Premier de Kazajistán, marcha en la segunda posición, luego de 16 triunfos, cuatro empates y tres derrotas, con una diferencia de una unidad ante el líder, FC Astana.

En su presentación en la Champions League, el FC Kairat Almaty cayó por goleada, al recibir cuatro anotaciones por parte del Sporting de Lisboa, lo cual lo ubica en el puesto 33 de la fase de grupos, quedando fuera de los lugares para poder disputar la clasificación a la siguiente fase.

Por contraparte, el Real Madrid logró triunfar en su primer compromiso en la actual Liga de Campeones de la UEFA, pues venció con marcador de dos goles por uno al Marsella, partido que se vio eclipsado por la violencia al exterior del Santiago Bernabéu, luego de que los ultras del equipo francés chocaran contra las autoridades madrileñas, creando un momento de tensión previo al partido.

Horarios del Real Madrid vs. Kairat Almaty de la Champions League

Estadio: Ortalyq Stadion, Pavlodar, Kasajistán

Fecha: Martes, 29 de septiembre

Horario: 10:45 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TNT Sports

El Real Madrid buscará sobreponerse de la dolorosa derrota que recibió en la jornada más reciente de LaLiga; el conjunto 'merengue' fue goleado por el Atlético de Madrid, logrando quedarse con el clásico, además de que dicho resultado le hizo perder el invicto y le permitió al Barcelona tomar el liderato de la liga española luego de su victoria ante la Real Sociedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui