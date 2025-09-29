Red Sox y Yankees reeditan su vieja rivalidad en la Serie de Comodines

Nueva York, Estados Unidos.- Para el capitán de los New York Yankees, Aaron Judge detenerse a pensar en las derrotas que pudieran haberle costado al equipo el titulo de la División Este de la Liga Americana es algo que prefiere dejar de lado.

"Los juegos de marzo y abril son tan importantes como los del juego 162, así que no podemos hacer nada al respecto ahora además de pasar la página y fijarnos en octubre", dijo el capitán de Nueva York, previo al inicio de la Serie de Comodines que sostendrán ante sus eternos rivales, los Boston Red Sox.

Después de imponerse ante los Baltimore Orioles el domingo para finalizar la campaña regular con una racha de ocho victorias consecutivas y un récord de 94-68 similar al del año pasado, los Yankees no pudieron arrebatarle el campeonato divisional a Toronto. Los Blue Jays también tuvieron marca de 94-68, pero mantuvieron el desempate porque ganaron la serie de la temporada entre ambos, por 8-5.

Aaron Boone sabe todo lo que está en juego

Es por eso que Nueva York recibirá a los Red Sox en una serie de playoffs al mejor de tres a partir del martes, con los tres juegos en el Bronx. El ganador avanza a la apertura de la Serie Divisional en Toronto el próximo fin de semana.

"Yankees-Boston va a ser increíble en cada época del año y ahora aún más", dijo el receptor de los Red Sox, Carlos Narváez. "Nuestro objetivo es salir de allí en dos juegos y traer la postemporada de regreso aquí en Fenway".

"Es una rivalidad histórica, por lo que será una serie divertida de la que formar parte", dijo Ben Rice de los Yankees, cuyo par de jonrones solitarios el domingo incluyeron un batazo que les dio la ventaja en la octava entrada.

Max Fried (19-5) de Nueva York y Garrett Crochet (18-5) de Boston abren el primer partido el martes en un enfrentamiento entre dos de los mejores lanzadores zurdos del momento en el Joven Circuito.

Boston tuvo marca de 9-4 contra los Yankees esta temporada, incluyendo 5-2 en el Bronx. Crochet tuvo marca de 3-0 con efectividad de 3.29 contra Nueva York, ponchando a 39 y dando cuatro bases por bolas en 27 entradas y un tercio.

"Es Nueva York contra Boston", dijo el manager de los Red Sox, Alex Cora. "Va a ser grande". "Uno de los mejores del juego, obviamente, y acaba de tener una temporada fenomenal", dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone.

Cora y su equipo llevan mano en la serie de temporada

Carlos Rodón (18-9) abrirá el Juego 2 para los Yankees y el novato Cam Schlittler (4-3) probablemente esté en el Juego 3. Boston iniciará con Brayan Bello (11-9) en el segundo juego y probablemente Lucas Giolito (10-4) en el Juego 3.

Fuente: Tribuna del Yaqui