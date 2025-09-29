Reportan los lanzadores Odrisamer Despaigne y Vladimir Gutiérrez con Yaquis de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos de los elementos que pudieran ser la clave para 'La Tribu' en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, reportaron a la pretemporada del club, mientras concluyen su participación en la Mexican Baseball Fiesta; los lanzadores cubanos, Odrisamer Despaigne y Vladimir Gutiérrez, se unieron a la pretemporada de Yaquis de Obregón para afinar detalles previo al inicio del circuito invernal de beisbol.

Ambos lanzadores fueron los primeros refuerzos extranjeros confirmados para la organización cajemense, luego del gran trabajo que realizaron la temporada anterior de la LAMP; sumado a los dos cubanos, los Yaquis anunciaron el regreso del patrullero Allen Córdoba, el cual terminó su participación en la LMB en días recientes con los Diablos Rojos del México. Los refuerzos más recientes que fueron anunciados fueron el prospecto de los Pittsburgh Pirates, Billy Cook, y el abridor Ariel Miranda.

Para Despaigne, será el tercer año que defienda los colores de 'La Tribu', convirtiéndose en el mejor lanzador en las dos temporadas restantes; el 'Asere' ha tenido participación en 29 juegos, quedando con marca de 10 ganados y siete perdidos con más de 160 entradas lanzadas, además de haber obtenido el galardón de 'Lanzador de la Semana' en una ocasión.

Vladimir Gutiérrez no ha tenido participación con los Yaquis en temporada regular, pues solo participó como refuerzo en los playoffs 2025, cuando cayeron ante los Naranjeros de Hermosillo; el exligamayorista tuvo participación en dos juegos, perdiendo uno y en el encuentro restante salió sin decisión, a pesar de haber realizado un gran trabajo en su rol de abridor.

Ambos lanzadores se unieron al campamento de prácticas de Yaquis mientras se encuentran en Arizona, Estados Unidos, completando su participación en la Mexican Baseball Fiesta; es probable que tengan su primera apertura del ciclo antes de que 'La Tribu' regrese a tierras mexicanas a finalizar su preparación con una serie de juegos de pretemporada contra los Naranjeros, alternando sedes entre el Estadio Yaquis y el Fernando Valenzuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui