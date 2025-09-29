Saúl 'Canelo' Álvarez se somete a cirugía, peleas del 2026 se ponen en duda para el mexicano

Ciudad de México.- Las malas noticias para el pugilista mexicano más exitoso en las últimas décadas siguen llegando, pues medios especializados en el deporte han señalado que Saúl 'Canelo' Álvarez será sometido a una cirugía en su codo, por lo que se descarta que pueda pelear en los principios del 2026 y se desconoce acerca de cuándo sería su regreso a los encordados; la intervención quirúrgica se llevaría a cabo en San Diego, Estados Unidos, y el tiempo de recuperación mínimo sobrepasa las 12 semanas.

Apenas a mediados de mes, el tapatío perdió las fajas que lo acreditaban como el campeón indiscutido en la división de los supermedianos ante el boxeador estadounidense, Terrence Crawford. El Allegiant Stadium fue testigo de la tercera derrota en la carrera del 'Canelo', quien perdió por decisión unánime, luego de verse visto superado de inicio a fin por su rival.

A pesar de la derrota, Álvarez Barragán declaró en las entrevistas posteriores al combate que no estaba entre sus planes el retirarse del deporte profesional, lo que fue confirmado luego de unos días por Turki Alalshikh, actual promotor que trabaja a la par del boxeador mexicano; el empresario árabe reveló que tiene firmado por al menos tres peleas más al 'Canelo', con quien le gustaría trabajar hasta que decida retirarse del boxeo.

I just visited the champ in his place. He will soon start his vacation with his family. He has 2 fights left with @RiyadhSeason in ’26. We offered him to work with us until he quits and retires. I want go give a special thank you to @Canelo for the special gift. He gave me the… pic.twitter.com/7VqrZ3DEoI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 16, 2025

En el programa 'Inside The Ring' del medio Ring Magazine, adelantaron la noticia sobre el proceso quirúrgico al cual tendría que someterse el boxeador mexicano; el reportero, Mike Coppinger, comentó que Álvarez tenía previsto anunciar una pelea en febrero, la cual se llevaría a cabo en Riad, Arabia Saudita, pero tendría que posponer la pelea, al menos un par de meses, por la operación en su codo derecho.

Canelo Alvarez is set to undergo elbow surgery, with his return to the ring expected to be in mid to late 2026, @MikeCoppinger has revealed.#InsideTheRing LIVE NOW exclusively on DAZN uD83DuDCFA pic.twitter.com/W4WvhEDdxR — InsideRingShow (@InsideRingShow) September 29, 2025

Esta sería la tercera operación a la que se someta Saúl Álvarez en su carrera: La primera ocasión que entró al quirófano fue en el 2018 para solucionar un problema de la rodilla, mientras que en el 2022 se sometió a una cirugía para solucionar un problema en su muñeca derecha.

Álvarez Barragán podría recibir el alta médica y volver a los encordados a partir de mayo del 2026, aunque no se ha revelado si se buscará una revancha ante Terrence Crawford o buscarán algún otro rival entre tantos que se han postulado para pelear contra el mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui